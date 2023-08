Para espantar má fase, Coritiba recebe Flamengo no Campeonato Brasileiro

Na tarde deste domingo (20) o Coritiba recebe o Flamengo no Couto Pereira na partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, em um confronto de dois times em pontas diferentes da tabela.

O Coxa está na 18ª posição, com 14 pontos, um acima do Vasco e quatro abaixo de Bahia e Santos. O Flamengo está na quinta posição, com 32 pontos, empatado com o Bragantino, um acima do Athletico e um abaixo do Grêmio.

Para iniciar a fuga do Z-4

O Coritiba vem de três derrotas consecutivas, sendo a última no domingo (13), por 3 a 1 para o Corinthians fora de casa, com Murillo marcando contra para abrir o placar, Gil empatando, Yuri Alberto virando e Wesley fechando a conta.

Thiago Kosloski não terá para essa partida apenas os lesionados Jean Pedroso e Boschilia.

O provável time do Coritiba para a partida é: Gabriel Vasconcelos, Diogo Batista, Kuscevic, Henrique e Jamerson; Fransérgio, Bruno Gomes e Sebastian Gómez; Marcelino Moreno, Diogo Oliveira e Robson.

Para subir na tabela!

Fora da Libertadores e na final da Copa do Brasil, o Flamengo agora busca subir na tabela para ter tranquilidade no Brasileirão. O último jogo do Fla foi justamente a vitória por 1 a 0 na quarta-feira (16), sobre o Grêmio, com gol de Arrascaeta, para ir à final da Copa do Brasil.

Apenas sem David Luiz, lesionado, Sampaoli terá força máxima para a partida fora de casa.

O provável time do Flamengo para a partida é: Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Allan, Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

Arbitragem e transmissão

Raphael Claus será o dono do apito na partida no Couto Pereira, tendo Fabrini Bevilaqua Costa e Daniel Paulo Ziolli como auxiliares. Igor Junio Benevenuto de Oliveira comanda o VAR.

A partida terá transmissão pelo canal de TV aberta Globo e pelo canal de pay-per view Premiere, além do tempo real aqui na VAVEL Brasil.