Cruzeiro volta a marcar no Mineirão, mas cede empate para Corinthians nos acréscimos

Na volta de Ronaldo ao Mineirão, depois de três meses, o Cruzeiro colocou fim, pelo menos, em uma das sequências negativas: voltou a marcar no Gigante da Pampulha, porém, viu o Corinthians empatar nos acréscimos, quando a vitória parecia estar encaminhada, e deixar 1 a 1, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rafael Papagaio abriu o marcador, enquanto Gustavo Mosquito evitou o tropeço do Timão.

Papagaio! Gol dá uma animada

O time estrelado tinha mais posse de bola, tocava de pé em pé, na busca pela melhor oportunidade, enquanto isso, do outro lado, o Timão se fechava e saía nos passes em profundidade. Com esse panorama, o confronto era de poucas emoções, até que veio a oportunidade com o Cruzeiro. Palacios cruzou da linha de fundo. Rafael Papagaio cabeceou na primeira trave, a bola desviou em Moscardo e balançou a rede pelo lado de fora.

Aos 30, Arthur Gomes encheu o pé da entrada da área. Cássio defendeu de soco, para animar a torcida do Gigante da Pampulha. O Cabuloso deu uma melhorada na reta final e voltou a incomodar o goleiro alvinegro. Wesley deixou Bidu no chão, passou por Caetano e bateu cruzado. Cássio espalmou pela linha de fundo. Depois das insistências, veio a recompensa. Wesley saiu do campo de defesa, disparou em velocidade e abriu com Bruno Rodrigues, que tocou de primeira para Rafael Papagaio dentro da área. O atacante tocou na saída de Cássio.

Foto: Staff Images / Cruzeiro

Raposa tenta beliscar mais um tento, mas é Mosquito quem marca

O Corinthians chegou apenas na meta estrelada aos seis minutos do segundo tempo. Giuliano arriscou da entrada da área. Rafael Cabral defendeu no meio do gol, sem nenhum problema. A Raposa não se deu como morta com o magro resultado e tentava a ampliação. Lucas Silva cobrou falta na área. Castán cabeceou para baixo e o goleiro espalmou. Papagaio pegou a sobra na segunda trave, mas mandou para fora. O confronto entre ambos voltaria, mas o capitão dos visitantes voltou a levar a melhor, assim como no chute rasteiro de Wesley.

Nos acréscimos, Nikão deixou na medida para Robert, que tirou de Cássio e carimbou o travessão. Depois das tentativas, o Timão foi certeiro no apagar das luzes, algo que faltou aos donos da casa. Romero gingou na frente de Palacios e cruzou, Mosquito subiu nas costas de Marlon e deixou tudo igual.

Situação

Com o resultado, o Cruzeiro permanece na 12ª colocação, com 25 pontos, sendo seis de diferença para a turma da zona de classificação da pré-Libertadores, e sete para o primeiro time do G-4. Em 13º, o Corinthians chega aos 24 pontos.

O que vem por aí

Na próxima terça-feira (22), o Timão medirá forças contra o Estudiantes, na Neo Química Arena, às 21h30 (de Brasília), pela Copa Sul-Americana. Já o Cabuloso entra em campo apenas no domingo (27), contra o Grêmio, na Arena, às 16h (de Brasília), pelo Brasileiro.