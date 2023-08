Jorge Sampaoli ressalta manter linha de trabalho no Flamengo: "Boa vitória para melhorar e consolidar conceitos"

Em jogo válido pela vigésima rodada do Campeonato Brasileiro,, o Flamengo fez uma partida movimentada contra o Coritiba, e venceu por 3 a 2. Na tarde deste domingo (20), no Couto Pereira, com gols da equipe Rubro-negra de Gabriel Barbosa, Arrascaeta e Gerson, e para a equipe do Coxa, Robson e Edu.

No primeiro tempo, o Flamengo saiu vencedor pelo placar de 2 a 1, porém, ao voltar aos gramados, foram surpreendidos com gol aos 40 segundos da segunda etapa, mas ao final da partida, com um belo gol, Gerson decidiu, e o time visitante foi vitorioso.

Na coletiva pós jogo, o técnico Jorge Sampaoli, deixou claro a insatisfação com alguns de seus jogadores.

"Uma boa vitória para melhorar e consolidar um monte de conceitos que a gente tem, relacionado ao meu sentido futebolístico, eu sempre falo a mesma coisa, que um projeto futebolístico está sempre relacionado com a execução de uma forma de jogar, e o respeito dessa situação durante o maior tempo possível, então minha tarefa é convencer a um grupo de jogadores que tem uma característica para ter jogado de outra forma e que tenha ganhado de outra forma, tentar jogar da forma que eu quero."

O treinador flamenguista também falou um pouco a respeito dos erros constantes de passe, e as vezes se demonstrarem desligados durante o jogo.

"É um tema que temos que resolver, pois individualmente o time faz um esforço, e as vezes não tem uma precisão, normalmente a precisão do jogo tem a ver com a precisão individual, mas temos que tentar nos defender muito mais com a bola, ter muito mais controle, muito mais passe em campo rival do que a proposta. As vezes um time acelera muito, e joga ida e volta, ai é onde eles sobrem mais, mas sempre aproveitar o tempo para poder ter modificações."

"Minha grande preocupação hoje é que o time tende a ser defensivamente um pouco vulnerável, então vamos ter que caber de uma forma, os nomes próprios, para tentar ser uma equipe mais sólida nesse aspecto."

Sequência de jogos

O Flamengo volta a campo no próximo sábado, quando enfrenta o Internacional, às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Logo após, também no sábado (2), tem um jogo difícil pela frente, clássico contra o atual líder do campeonato, o Botafogo, às 21h (de Brasília), no Nilton Santos.