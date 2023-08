Cano comemora vitória de virada do Fluminense e fala sobre nascimento da filha

Artilheiro do Fluminense com 30 gols nesta temporada de 2023, Germán Cano comemorou a vitória de virada do Fluminense por 3 a 1 sobre o América-MG, na noite deste sábado (19), no Maracanã, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o atacante argentino, que marcou um dos gols do triunfo tricolor, falou sobre o nascimento da filha Lionella.

Com nascimento de Lionella, Cano comemora gol com duplo "L!"

"Hoje, 0h30, minha esposa estourou a bolsa e saímos pra clínica. Ficamos a noite toda esperando esse momento. A Doutora falou que às 08h tinha que se fazer a cesária. Foi mágico, extraordinário, espetacular tudo que aconteceu ali dentro. A minha esposa e todos que trabalham aqui dentro, obrigado pelo carinho e pelo apoio", relatou Germán Cano.

Próximo jogo

Na próxima quinta-feira (24), o Fluminense vira a chave para a Copa Libertadores da América. O Tricolor enfrenta o Olimpia, do Paraguai, às 21h30, no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da competição sul-americana. A equipe carioca decide a vaga na semifinal dentro do Defensores del Chaco, também às 21h30 (de Brasília), no dia 31 de agosto.