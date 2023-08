Autora do gol do título, Carmona celebra vitória da Espanha: "Essa Copa era pra gente"

A Espanha superou a Inglaterra com uma vitória por 1 a 0 e conquistou o título da Copa do Mundo feminina neste domingo (20). Autora do gol do título, a lateral esquerda Olga Carmona falou sobre a dificuldade do duelo e revelou sobre a confiança da equipe.

"Foi uma partida muito sofrida. Sabíamos que ia ser muito complicado, a Inglaterra tem uma equipe fantástico, mas essa Copa era pra gente. Tínhamos a crença que conseguiríamos", disse em entrevista após o jogo.

A jogadora do Real Madrid balançou as redes aos 29 minutos, quando recebeu um passe de Mariana Caldentey e entrou na área para finalizar. Ela bateu cruzado e marcou o gol que deu o primeiro título da Espanha do Mundial feminino.

Motivo da comemoração

Após o gol, a defensora celebrou de uma forma diferente, levantando a camisa da seleção e exibindo uma térmica vermelha com os dizeres "Merchi". Em entrevista oficial à Fifa, a atleta explicou a celebração.

"Quero dizer que essa vitória que a gente conseguiu vai para a mãe de uma das minhas melhores, que faleceu recentemente. Eu celebrei o gol com a camiseta dela e ela não pode estar aqui", explicou.

A princípio, imaginava-se que a homenagem era para o Colégio Mercedes, onde estudou quando mais nova. A celebração lembrou Andrés Iniesta, que no primeiro título mundial da equipe espanhola masculina, também mostrou uma camisa por baixo e homenageou Dani Jarque, ex-companheiro que também havia falecido.

Histórico de gols na copa de Carmona

Além do gol decisivo na final, Carmona já havia sido a heroína das semifinais. Em partida contra a Suécia, a lateral marcou um lindo gol de fora da área, já nos minutos finais, e garantiu o passaporte para Sydney. Neste domingo, o passaporte foi para a história da Espanha.