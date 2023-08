Richard Ríos celebra gol em vitória do Palmeiras e exalta desempenho no Alviverde

Neste sábado (19), o Palmeiras alcançou uma vitória crucial na Arena Pantanal, ao derrotar o Cuiabá por 2 a 0, pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Os gols do confronto foram marcados por Raphael Veiga e Richard Ríos, com destaque para o golaço do colombiano.

O golaço

Aos 20 minutos do segundo tempo, Richard Ríos brilhou ao acertar um magnífico chute de fora da área. Após um primeiro arremate bloqueado pela defesa adversária, Ríos pegou o rebote e, finalizou de peito de pé, deixando o goleiro do Walter sem chances de defesa.

Foto: Divulgação/Palmeiras

Fala, Ríos

Após o jogo, o autor do golaço expressou sua satisfação em marcar: "Feliz pelo jogo que o Palmeiras fez, pelo gol. Fui honrado pelo trabalho que venho fazendo. Pés no chão, viemos para trazer os três pontos para casa e nos preparar para o jogo de quarta, que sabemos que é importante para nós. Fizemos nosso trabalho aqui, competimos e levamos os três pontos para São Paulo", afirmou Richard Ríos em entrevista ao Premiere.

Programação das equipes

A vitória do Palmeiras encurtou a diferença de pontos em relação ao Botafogo na tabela de classificação. O Glorioso, líder do campeonato, empatou em 0 a 0 com o São Paulo no Morumbi e, com o triunfo do Palmeiras, a vantagem do time carioca caiu para 11 pontos. O Cuiabá, por sua vez, permaneceu no meio da tabela, com 28 pontos.

Olhando para a próxima rodada, o Palmeiras se prepara para enfrentar o Vasco no Allianz Parque, no domingo (27), às 18h30. Enquanto isso, o Cuiabá visita o Red Bull Bragantino no Estádio Nabi Abi Chedid no mesmo dia, às 11h.

Contudo, as atenções do Palmeiras agora se voltam para a Libertadores. Na competição continental, o time de Abel Ferreira está prestes a enfrentar o Deportivo Pereira nas quartas de final. O primeiro confronto entre as equipes será nesta quarta-feira, às 21h30, no Estádio Hernán Ramírez Villegas, a casa do adversário colombiano.