Corinthians vence Estudiantes em casa e leva vantagem para partida de volta da Copa Sul-Americana

Nessa terça-feira (22), em partida válida pela partida de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, na Neo Química Arena, o Corinthians venceu o Estudiantes-ARG por 1 a 0 em um jogo faltoso e cheio de chances perdidas. Gil, em uma cobrança de escanteio, foi quem abriu o placar na Arena.

Primeiro tempo

Em um início pouco empolgante, quem conseguiu levar perigo foi o Estudiantes, com Eros Mancuso que finalizou da entrada da área e levou perigo a meta de Cássio.

Aos 17 minutos, na primeira chegada com perigo da equipe paulista, já deixou a torcida eufórica, após cobrança de escanteio, a bola passou por todo mundo e o zagueiro Gil apareceu sozinho na segunda trave para estufar a rede dos argentinos. Abrindo o placar em São Paulo.

Os visitantes tentaram responder na bola parada também, e na cobrança de falta realizada por José Sosa, acertou o poste com força, depois de acertar uma finalização de longa distância.

No jogo que estava bem faltoso, Matías Rojas cobrou uma falta perigosa, mas a bola acabou indo para fora da meta. Logo em seguida, os argentinos tentaram chegar rápido em um contra-ataque, mas Santiago Ascacíbar chutou sem direção e não levou perigo para defesa paulista.

Gostando do jogo, o Pincharrata se lançou ao ataque buscando o empate e Benjamín Rollheiser recebeu um bom passe de seu companheiro e chutou com força, fazendo o paredão alvinegro trabalhar.

No final da primeira etapa, Fábio Santos apareceu como ponta e surpreendeu o adversário com um chute cruzado que foi para rede pelo lado de fora. Assim indo para o intervalo no 1 a 0.

Segundo tempo

O timão voltou com tudo, o lateral Fábio Santos chegou na velocidade e encontrou Renato Augusto que arriscou de longe, passando próximo a trave de Mariano Andújar.

O time de La Plata arriscou mais um ataque na bola parada, e na cobrança de escanteio, Javier Altamirano aproveitou falha da defesa adversária e finalizou para fora do gol.

Em uma segunda etapa de pouca criação, o alvinegro chegou com muito perigo, na jogada individual de Ángel Romero pela esquerda, cruzou para Gustavo Silva que tinha o gol vazio, mas acabou pegando na parte de baixo da bola, desperdiçando a melhor chance de ampliar o resultando. Encerrando o jogo no 1 a 0.

Situação na competição

O Corinthians fica na vantagem para o jogo de volta e depende de apenas um empate para se classificar para a semifinal. Já o Estudiantes volta para casa na desvantagem e terá que entrar com muita raça para vencer por 1 a 0 e levar a decisão no mínimo para os pênaltis.

Próximos jogos

Corinthians e Estudiantes voltam a se enfrentar na partida de volta das quartas de final, na próxima terça-feira (29), às 21h30, no Estádio Jorge Luis Hirschi que fica localizado na Argentina.

Pelas competições nacionais, o Timão entra em campo no sábado (26), contra o Goiás, às 21h, na Neo Química Arena pelo Campeonato Brasileiro. Enquanto o Estudiantes também joga no mesmo sábado, contra o Unión de Santa Fe, às 16h30, no Estádio Jorge Luis Hirschi pelo Campeonato Argentino.