Luxemburgo valoriza trabalho no Corinthians após mais uma vitória

O Corinthians venceu o Estudiantes em jogo válido pela ida da fase de quartas de finais da Copa Sul-Americana e após a vitória por 1 a 0, Vanderlei Luxemburgo analisou a partida e falou sobre seu trabalho e sobrou até para a arbitragem.

Falando da arbitragem, Luxa reclamou de pênalti não marcado em dois toques de mão do zagueiro Lollo após chute de Maycon ainda na primeira etapa do confronto diante dos argentinos.

"O pênalti da mão, acho que sim, foi pênalti. Não sei se faríamos o gol ou não, mas foi. Isso é complicado, porque jogamos contra uma equipe que tem qualidade e isso faz diferença no jogo. Um jogo desta importância, difícil, com VAR e tudo, teria que marcar."

Falando sobre a sequência de seu trabalho, o comandante analisa positivamente sua passagem no Corinthians até aqui, considerando esse o melhor momento do time sob seu comando.

"São 14 jogos com uma derrota. Este é um número considerável. O ideal nosso foi encontrar um equilíbrio nestes jogos, jogando com três zagueiros, o Bruno na lateral. Hoje tenho o elenco na minha mão, com rodagem, para fazer as mudanças. Considero que hoje tenho possibilidades de mexer para lá e para cá, e os jogadores estão rendendo. A derrota que tivemos nos tirou de uma competição (Copa do Brasil), mas são 14 jogos que viemos jogando de várias maneiras e consistente. Às vezes um tempo melhor do que o outro, mas isso faz parte do futebol."

Vantagem para o jogo de volta

Ao falar do confronto de volta, Luxa comemorou a vantagem, mesmo que mínima, mas ressaltou que poderia ter conseguido mais.

"Dois gols a diferença seria bem maior, claro, mas nós conseguimos uma vantagem para jogar lá. Eu tinha que buscar fazer o segundo gol, contra um time bom e muito bem treinado, mas sem deixar vulnerável para eles de repente fazerem um gol. Este jogo era para uma, duas três oportunidades."