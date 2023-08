Internacional abre vantagem importante nas quartas da Libertadores após vencer Bolívar na altitude

No duelo realizado a 3.625 metros de altitude, no estádio de La Paz, o Internacional conquistou uma importante vitória por 1 a 0 sobre o Bolívar, no jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. A partida, que ocorreu nesta terça-feira (22), destacou-se não apenas pela altitude desafiadora, mas também pela determinação das equipes em buscar a vantagem no torneio continental.

A primeira derrota do Bolívar em casa nesta edição da Libertadores foi selada pela sólida atuação defensiva do Internacional, que adotou uma estratégia cautelosa com cinco jogadores na defesa e dois volantes no meio-campo. A equipe brasileira também soube aproveitar os momentos de contra-ataque, o que resultou no único gol do confronto.

O gol da partida

O placar foi inaugurado aos 16 minutos do primeiro tempo, quando Enner Valencia balançou as redes após receber uma linda assistência de Alan Patrick.

Foto: Divulgação/Libertadores

Na etapa complementar, o Internacional continuou apresentando solidez defensiva, conseguindo neutralizar os chutes de longa distância do time boliviano. No entanto, as bolas levantadas na área ainda eram uma ameaça constante. O travessão salvou o goleiro Rochet em duas ocasiões, mantendo o placar em favor do time visitante.

A vitória do Internacional ganha ainda mais destaque considerando a tradição que o Bolívar possui em jogos contra equipes brasileiras em La Paz. A equipe boliviana havia perdido apenas duas vezes em 15 jogos como mandante contra times do Brasil, sendo derrotada apenas pelo Grêmio em 1983 e pelo Palmeiras em 2020.

Como fica?

A vitória do Internacional estabelece uma vantagem importante para o jogo de volta, que ocorrerá no Beira-Rio na próxima terça-feira (29). Com a vitória, o Internacional pode garantir sua vaga nas semifinais da Copa Libertadores mesmo com um empate no jogo de volta.

Já o Bolívar, por sua vez, precisa vencer por um gol de vantagem para forçar a decisão por pênaltis ou por uma diferença de dois gols ou mais para avançar diretamente para a próxima fase do torneio.