Cacau projeta duplo confronto do São Paulo com Ferroviária após pausa da Copa do Mundo

Classificado para a semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino e para o Paulistão Feminino, o São Paulo enfrenta a Ferroviária duplamente, em ambas as competições, após a pausa do calendário devido a Copa do Mundo Feminina.

Cacau, atacante do Tricolor Paulista, sabe da importância destes confrontos e destacou como foi a preparação para o retorno das competições e para enfrentar a Ferroviária, duas vezes seguidas.

"A preparação tem sido da melhor maneira possível, a gente teve bastante tempo para treinar e, claro, é diferente ter o mesmo adversário tanto no Paulista, como no Brasileiro. A gente tem mesclado os treinos na grama sintética e também na grama natural para os dois confrontos, e deve ter uma mudança de um jogo para outro, mas é ate bom estrategicamente ter o mesmo adversário porque não muda muito a preparação. Então isso eu achei positivo, sabendo que em cada competição estamos em uma fase, porem os dois jogos são muito importantes para nós", comentou.

Quase dois meses após a pausa dos jogos, o São Paulo enfrenta a Ferroviária nesta quarta-feira (23) às 15h, pelo campeonato Paulista, e no próximo domingo (27), às 10h30, pelo jogo de ida da semifinal do Brasileiro. Cacau relatou a importância da pausa para voltarem dando o máximo em ambas competições.

"Esse período de pausa foi muito importante pra gente, porque vínhamos numa sequência que conseguimos a classificação no ultimo jogo praticamente. Já vínhamos em uma sequência de jogos decisivos, que não podíamos perder. Depois, tivemos dois jogos difíceis contra o Palmeiras. Então, vínhamos com uma sequência forte, psicologicamente desgastante, então acho que esse tempo foi perfeito pra todo mundo descansar a cabeça. E o tempo que tivemos para nos prepararmos também foi ótimo. Vejo essa pausa como um fator positivo para chegarmos bem no momento mais importante do ano", finalizou.