Botafogo desperdiça chances e cede empate em casa

Botafogo e Defensa y Justicia fizeram confronto nesta quarta-feira (23), no estádio Nilton Santos, em partida válida pela ida das quartas de final da Sul-Americana, e as equipes empataram em 1 a 1. Gabriel Pires marcou para o time da casa, enquanto Tripichio marcou para os argentinos.

Primeiro tempo de grandes chances

O Botafogo criou e desperdiçou grandes oportunidades. Lucas Fernandes e Victor Sá perderam grandes chances em sequência. O Defensa levou perigo nos minutos iniciais, mas não conseguir manter a pressão. As melhores chances eram pelo alto com o atacante Nicolás Fernández.

O momento mais tenso para o Glorioso foi a revisão em possível expulsão de Tchê Tchê, ao atingir o rosto de Soto. O juiz seguiu a decisão de campo e manteve o cartão amarelo.

Segundo tempo com as mesmas grances chances desperdiçadas

O Glorioso abriu o placar na segunda etapa aos 10 minutos com Gabriel Pires de cabeça, mas a equipe de Bruno Lage continuava desperdiçando chances e oportunidade de ampliar o placar para garantir boa vantagem. E no futebol, já dizia o ditado "a bola pune". Os visitantes chegaram ao empate após insistirem em jogadas pelo lado direito com Tripichio, que saiu do banco de reservas para decidir o jogo.

O camisa 4 argentino esteve atento desde o momento que entrou em campo, e em chute de Nicolas Fernández, Gatito defendeu e Tripichio pegou o rebote. Gatito fez nova grande defesa, mas não impediu que o ala argentino pegasse o rebote mais uma vez e empatasse a partida.

Agenda

O Botafogo enfrenta o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, no domingo, às 16h, no Nilton Santos. A partida de volta contra o Defensa y Justicia será na próxima quarta-feira, às 19h, no Estádio Florencio Sola, do Banfield, em Buenos Aires.