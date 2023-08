Dominante, Palmeiras goleia Deportivo Pereira na Colômbia e encaminha vaga às semifinais da Libertadores

Nanoite desta quarta-feira (23), o Deportivo Pereira recebeu, no Estádio Hernán Ramírez Villegas, em Pereira, na Colômbia, a equipe do Palmeiras, em partida válida pela partida de ida das quartas de finais da Copa Conmebol Libertadores da América.

Em busca de sua quarta conquista no torneio, o Verdão goleou os colombianos por 4 a 0 com gols de Raphael Veiga, Marcos Rocha, Mayke e Rony, encaminhando a classificação para a semifinal da competição de clubes mais importante do continente.

PRIMEIRO TEMPO:

Foto: Divulgação/Conmebol

O Palmeiras entrou em campo como favorito contra o Deportivo Pereira e confirmou essa condição com enorme facilidade. Nos primeiros 45 minutos, o Verdão dominou completamente as ações ofensivas e passeou sob os colombianos.

Aos 22 minutos, Rony sofreu penâlti de Vásquez em jogada iniciada pelo lado direito. Na cobrança, Raphael Veiga abriu o placar para os visitantes. Artilheiro do time na temporada, o camisa 23 marcou seu 15° gol no ano e atingiu a marca de 250 jogos pelo alviverde.

Nove minutos depois, o camisa 23 deu lindo chapéu no meio campo e acionou Marcos Rocha. O lateral fez linda tabela com Rony e, de pé direito, ampliou a vantagem palestrina na Colômbia. Logo em seguida, o Verdão fez o terceiro com um golaço.

Rony e Mayke dobraram a marcação no campo de ataque, roubaram a bola, e o lateral ajeitou para Veiga. O meia ligou Dudu na esquerda, e o camisa 7 devolveu para Mayke na pequena área, que só escorou para ampliar a vantagem, fechando o primeiro tempo com uma incontestável vantagem palmeirense.

SEGUNDO TEMPO:

Foto: Divulgação/Conmebol



Com a grande vantagem conquistada na primeira etapa, o Verdão buscou controlar o jogo com tranquilidade para manter o resultado. Sem grandes oportunidades, os brasileiros viram o Deportivo Pereira crescer em campo e criar boas oportunidades.

Com menos de um minuto, Ángelo Rodríguez recebeu a bola na área, fez o pivô em Murilo e girou batendo de esquerda, obrigando Weverton a fazer uma defesaça para evitar o gol do Pereira. Em seguida, foi a vez de Carlos Ramírez parar em grande intervenção do goleiro palestrino em cobrança de falta. Pouco depois, Jhonny Vásquez bateu de primeira à esquerda da meta brasileira, levando perigo em uma das raras chegadas dos donos da casa.

O Palmeiras buscava responder com contra-ataques em velocidade, mas pecava no último passe, até que, aos 36 minutos, Rony recbeu lindo passe de Murilo em profundidade. O camisa 10 dominou, saiu de frente com o goleiro e não perdoou, marcando o quatro gol alviverde e fechando a goleada incontestável do Verdão na Colômbia.

VEIGA COMPLETA RECORDE HISTÓRICO!

Foto: Divulgação/Conmebol

Ao entrar em campo nesta noite, Raphael Veiga completou a marca de 250 jogos com a camisa do Palmeiras. O meio campista é o artilheiro da equipe na temporada, com 15 gols marcados, e o sexto jogador do elenco atual a atingir essa marca pelo clube.

Com o gol marcados nesta noite, Veiga se consolidou como o segundo maior artilheiro da histórida alviverde na Copa Conmebol Libertadores. Com 17 tentos no torneio, o jogador fica atrás apenas de Rony, que já balançou as redes 21 vezes na competição.

COMO FICA:

Com a goleada incontestável por 4 a 0 em solo colombiano, o Verdão tem classificação muito bem encaminhada para a próxima fase da Libertadores. Palmeiras e Deportivo Pereira decidem a vaga nas semifinais da competição mais importante do continente na próxima quarta-feira (30), no Allianz Parque. Para reverter a situação, a equipe colombiana terá que vencer o alviverde por cinco gols de diferença em São Paulo. Quem se classificar deste confronto irá enfrentar o vencedor de Racing e Boca Juniors, ambos da Argentina.

PRÓXIMOS CONFRONTOS:

Antes de definirem a vaga nas semifinais da Copa Conmebol Libertadores da América, ambas as equipes voltam a campo no final de semana. Neste sábado (27), o Deportivo Pereira enfrenta o Águilas Doradas, pelo Campeonato Colombiano. O Verdão, por sua vez, volta a campo diante do Vasco, neste domingo (28), em casa, pela 21ª rodada do Brasileirão 2023. Depois disso, as equipes se enfrentam na próxima quarta-feira (30), em São Paulo, no Allianz Parque, pela partida de volta das quartas de finais do torneio continental.