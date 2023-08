Veja o que Rony falou após ser destaque na vitória do Palmeiras sobre o Deportivo Pereira na Libertadores

Na noite da última quarta-feira (23), o Palmeiras dominou a partida contra o Deportivo Pereira, conquistando uma vitória expressiva por 4 a 0 fora de casa, nas quartas de final da Copa Libertadores. O grande protagonista da partida foi o atacante Rony, cuja atuação brilhante contribuiu significativamente para o sucesso do Verdão.

Os quatros gols da partida tiveram a contribuição de Rony

O desempenho de Rony foi recheado de momentos importantes. Logo no início, ele sofreu um pênalti crucial que resultou no primeiro gol da equipe, convertido por Raphael Veiga. Demonstrando sua versatilidade, o jogador também deu uma assistência precisa para um dos gols, destacando sua habilidade em criar oportunidades para seus companheiros.

Além disso, Rony mostrou sua capacidade defensiva ao roubar a bola e criar a jogada que levou ao terceiro gol do Palmeiras. Sua atuação completa foi coroada com um gol marcado por ele na etapa final da partida, reafirmando seu papel fundamental no resultado construído pelo alviverde na Colômbia.

Fala, Rony

Após o jogo, Rony compartilhou sua visão sobre a partida e a performance da equipe. Ele ressaltou a resiliência do Palmeiras, caracterizando a equipe como "cascuda" e capaz de suportar a pressão adversária. O atacante enfatizou como o primeiro gol, originado por sua jogada, trouxe tranquilidade para o time, permitindo que eles controlassem o jogo e buscassem as oportunidades.

“Jogo no começo pareceu difícil, mas nossa equipe é bem cascuda e sabe suportar durante o jogo a pressão adversária. Depois do gol, conseguimos controlar o jogo. Botamos a bola no chão e, graças a Deus, fui feliz em sofrer o pênalti. Nos deu tranquilidade para trabalhar bem a bola e achar o segundo gol. Acredito que todos estão de parabéns pela tranquilidade e pelo grande jogo e resultado que fizemos” - destacou o atacante palmeirense.

No entanto, Rony evitou o excesso de confiança, destacando que o futebol é imprevisível e que nada está decidido. Ele pediu humildade aos seus colegas de equipe e manteve o foco na próxima etapa da competição, lembrando que a postura respeitosa em relação ao adversário é essencial.

"Nada definido, sabemos que futebol é imprevisível. Dentro de casa, temos que entrar com o mesmo pensamento, respeitar sempre o adversário e fazer um grande jogo para buscar a classificação" - complementou Rony

Com essa vitória expressiva, o Palmeiras ganhou uma vantagem substancial nas quartas de final da Libertadores, mas, como Rony sabiamente destacou, a equipe permanece focada e determinada para a próxima partida. A atuação brilhante do atacante não apenas contribuiu para o resultado positivo, mas também demonstrou a força e a coesão do time, deixando os torcedores animados para os desafios que virão pela frente.