Discussões entre jogadores no banco de reservas e vestiário marcam derrota do América-MG para Fortaleza

No primeiro jogo válido pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, o América-MG foi derrotado por 3 a 1 em plena Arena Independência, resultado que não foi pior graças ao gol de Gonzalo Mastriani na reta final do jogo.

Mesmo com cinco finalizações no alvo e mais posse de bola (58%), o Fortaleza conseguiu um aproveitamento perfeito em suas finalizações (3 certas, 3 gols) e aproveitou as oportunidades com dois gols de Guilherme e um gol de Tomás Pochettino, todos no primeiro tempo.

No entanto, o resultado decepcionante e a atuação fraca acabaram ficando em segundo plano por conta de uma enorme confusão envolvendo jogadores e membros da diretoria desde o segundo tempo. A transmissão do Paramount Plus relatou que os atacantes Wellington Paulista e Pedrinho discutiram fortemente no banco de reservas, com o atacante sendo contido por Maidana.

Informações posteriores divulgadas pela ESPN apontam que o presidente da SAF do América-MG, Marcus Salum, também apartou a situação no banco de reservas. Após a partida, Pedrinho foi às redes sociais e disse que não discutiu com Wellington Paulista, mesmo com diversos relatos da imprensa apontando o contrário.

O pós-jogo do Paramount Plus relatou que a situação piorou após a partida. Dentro dos vestiários houve uma discussão generalizada entre jogadores e membros da comissão técnica, com palavras como "vergonha" e "time amador" sendo proferidas. Em entrevista na zona mista, o volante Juninho tentou minimizar a situação, mas concordou que a atuação do primeiro tempo foi muito negativa.

"É de dar vergonha. Fazia tempo que não via e não participava de algo desse tipo. Não são os outros times que estão afundando o América. Parece que nós estávamos fazendo força para afundar. Dá um sentimento... não pode. Tá difícil, todo mundo sabe. É o América que está se afundado, parece que nós que estamos fazendo força para se afundar."

"Vestiário, tudo que acontece no vestiário é normal. Tem que se resolver mesmo. Eu não vi imagens, não vi nada (da discussão no banco). E, assim, no vestiário é normal. Mas quando você demonstra externamente isso, dá margem pra todo mundo achar que está bagunçado e desorganizado. Não vi o que aconteceu. Tenho certeza que amanhã o clube vai ter um posicionamento."

Com enorme crise esportiva, o América-MG é o lanterna do Brasileirão e possui apenas 10 pontos somados, completando oito jogos seguidos sem vencer na temporada.