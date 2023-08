Buscando se manter na briga pelo título do Brasileirão, Flamengo recebe Internacional

Neste sábado (26) às 18h30, as atenções dos torcedores rubro-negros e colorados estarão voltadas para o Maracanã, onde Flamengo e Internacional se enfrentarão num embate válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com ambições distintas na competição, as equipes prometem um duelo repleto de rivalidade e determinação.

Como vem o Flamengo

O Flamengo, atualmente ocupando a terceira posição na tabela com 35 pontos, está determinado a diminuir a distância que o separa do líder Botafogo, que mantém uma vantagem de 13 pontos em relação ao rival rubro-negro. Além disso, as finais da Copa do Brasil ainda estão no horizonte do time carioca, o que torna cada vitória no Brasileirão crucial para manter a confiança e o ímpeto do elenco para a conquista de um eventual pentacampeonato da competição mais democrática do país. O técnico Sampaoli, ciente da importância da partida, deve escalar com força máxima a sua equipe, buscando consolidar uma formação competitiva.

Para o duelo contra o Internacional, algumas mudanças são esperadas na escalação do Flamengo. O atacante Luiz Araújo deve entrar em campo, substituindo Victor Hugo. Devido à suspensão de Gerson, Thiago Maia deve ocupar o meio de campo. Na lateral-esquerda, Ayrton Lucas pode reassumir a titularidade, ocupando o lugar de Filipe Luís.

Como vem o Internacional

Por outro lado, o Internacional enfrenta um dilema em relação à escalação. Com o jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores da América se aproximando, é provável que o técnico Eduardo Coudet opte por uma equipe recheada de reservas, poupando os titulares para o importante duelo continental. Coudet, no entanto, não estará presente à beira do campo devido ao cumprimento de suspensão.

Sendo assim, essas são as prováveis escalações das equipes:

Flamengo: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira (David Luiz) e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Pulgar e Arrascaeta; Bruno Henrique, Luiz Araújo e Gabigol. Técnico: Jorge Sampaoli.

Internacional: Keiller; Hugo Mallo, Igor Gomes, Nico Hernández (Luan) e Carlos de Pena; Gabriel, Matheus Dias, Bruno Henrique e Mauricio; Pedro Henrique e Luiz Adriano. Técnico: Lucho González.

Arbitragem

Árbitro: Edina Alves Batista (FIFA)

Assistentes: Bruno Boschilia (FIFA) e Luiz Alberto Andrini Nogueira

VAR: Wagner Reway (VAR-FIFA)