Fluminense vence Olímpia e abre vantagem importante nas quartas da Libertadores

Na noite desta quinta-feira (24), o Fluminense recebeu o time paraguaio, Olímpia, no Maracanã. A partida foi o primeiro confronto entre as equipes pelas quartas de final da Copa Conmebol Libertadores da América.

Buscando sua primeira conquista na competição, o Fluminense venceu por 2 a 0, com gols de André e Cano. Esse resultado faz com que o Flusão precise de muito pouco para classificar, podendo até perder por um gol de diferença no Paraguai.

Primeiros 45 minutos

​​​​​​​O Flu praticamente dominou todas as ações ofensivas da primeira etapa da partida, enquanto o Olímpia esperava uma oportunidade de sair no contra ataque.

Por conta da cera dos visitantes, os primeiros 30 minutos de jogo foram de estudo, porém depois que o tricolor começou a girar a bola, os espaços apareceram.

A primeira chance de gol surgiu aos 33 minutos, em uma jogada iniciada por Felipe Melo e que terminou com a finalização de Cano, mas em cima do goleiro.

Dois minutos depois outra chance, dessa vez em uma jogada ensaiada de escanteio e por pouco Arias não abriu o placar, goleiro Espindola estava esperto.

Aos 39 minutos o Olímpia conseguiu chegar com perigo em uma jogada de linha de fundo mas Cardozo pegou mal na bola e chutou pra fora.

A recompensa de tanto esforço da equipe brasileira veio quase nos acréscimos, aos 42 minutos, em um momento de intensa pressão do tricolor, Cano rolou para que André chutasse de fora da área e com desvio a bola foi morrer no fundo da rede.

Domínio Tricolor

Após um primeiro tempo bastante intenso por parte dos donos da casa, os mesmos seguiram bastante ofensivos. O Olímpia parecia satisfeito com a derrota por 1 a 0 e abaixou ainda mais as linhas defensivas, se fechando no campo de defesa.

Essa postura teve um preço, com 13 minutos, Keno cruzou a bola na área e após um bate e rebate ela foi parar nos pés do artilheiro Cano, que sem deixar cair acertou um belo chute e estufou a rede, ampliando o placar para 2 a 0.

Com dois gols atrás, os Decanos não tiveram outra opção, resolveram sair para jogar. Mesmo adotando outra postura só conseguiram levar perigo em uma única e rara oportunidade, por volta dos 40 minutos, em um chute de Zabala que passou perto da meta do goleiro Fábio.

Logo após esse lance o jogo ficou bem faltoso e com algumas paradas, ainda assim o Flu continuou tentando ampliar o placar mas não teve sucesso. Final da partida com um resultado muito favorável para o tricolor das laranjeiras.

Destaque da noite​​​​​​​

A noite não tinha como ser melhor para André, o volante completou 10 anos de casa marcando um dos gols da partida.

A cria de Xerém alcançou 150 jogos com a camisa tricolor, quis o destino que fosse em um jogo tão importante. O número sete agora possui 4 gols e 3 assistências com essa camisa.

Vivendo uma excelente fase, André foi novamente convocado para a Seleção Brasileira. Ele vai defender o Brasil nos primeiros compromissos da equipe nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, contra Bolívia e Peru, nos dias 8 e 12 de setembro, respectivamente.

Próximos confrontos

​​​​​​​Ambos os times voltam a campo no domingo (27), o Olímpia vai jogar contra o Sportivo Luqueno, pela 8° rodada do campeonato paraguaio, no estádio Defensores del Chaco, às 17:30. Já o Fluminense vai até Curitiba enfrentar o Athletico Paranaense, na Ligga Arena, pela 21° rodada do Campeonato Brasileiro, às 18:30.