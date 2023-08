Vojvoda mantém pés no chão após encaminhar classificação na Sul-Americana

Na noite desta quinta-feira (24), o Fortaleza visitou o América-MG e venceu por 3 a 1 no jogo de ida das quartas de finais da Copa Sul-Americana. Depois da partida, Vojvoda concedeu entrevista coletiva aos jornalistas.

Coletiva de Vojvoda

No início da coletiva, Vojvoda falou sobre a atuação do Leão na partida e o tamanho da vantagem construída na partida de ida da competição.

Acho que é importante vencer o primeiro jogo fora de casa. Foi uma boa partida do time principalmente no primeiro tempo, marcando três gols. Mas são partidas de Copa, eliminatórias. Ainda temos que jogar uma partida. Vai ser um jogo onde o adversário não vai se entregar facilmente. Segundo tempo, eles conseguiram emparelhar um pouco a partida. Mas tivemos opções para aumentar o placar. Mas vamos com uma diferença de dois gols.

Olhando o futuro, Vojvoda despistou sobre a partida da volta e preferiu mudar o foco para o jogo no final de semana pelo Brasileirão contra o Coritiba, no domingo (27).

Temos que fazer uma boa recuperação. Temos uma partida domingo (pela Série A, diante do Coritiba) e depois vamos pensar na partida no Castelão.

Artilheiro da noite, Guilherme falou sobre 'fazer história' pelo Fortaleza

Em entrevista na beira do gramado, o artilheiro da noite, atacante Guilherme, garantiu que a classificação não foi selada na primeira partida, e também destacou o tamanho da campanha do Fortaleza na competição.

Vamos buscar mais um fato histórico. A gente está bem próximo de ser a primeira equipe do nordeste a chegar em semifinal de Sul-Americana. Mas pés no chão, não tem nada vencido. Sabemos da qualidade deles. Ainda tem mais 90 minutos lá em Fortaleza.

Guilherme também discorreu acerca dos dois tentos marcados para o time cearense, que largou na frente na disputa de uma vaga para as semifinais da Sul-Americana.

Louvo a Deus pela oportunidade. Sentia que hoje era um dia de virar a chave, de fazer um grande jogo. O mais importante é a vitória, mas fico feliz pelos gols. Estou trabalhando muito no dia a dia. Meus companheiros, comissão, todo mundo me dá confiança. Agora é aproveitar e festejar porque a gente merece.

Agenda

O Fortaleza se prepara agora para enfrentar o Coritiba como mandante, no domingo (27) às 18h30, em partida válida pela vigésima primeira rodada do Brasileirão. Apesar de ser mandante, o Leão do Pici irá atuar no Estádio Presidente Vargas por conta do Castelão estar fechado para reparos no gramado.