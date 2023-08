Atacante Airton avalia preparação do Atlético-GO e projeta duelo decisivo contra o Vitória

Com três vitórias seguidas e vivendo ótima fase no Campeonato Brasileiro da Série B, o Atlético-GO recebe o Vitória no próximo domingo (27), em partida válida pela 25ª rodada da competição.

Com os bons resultados recentes, o Dragão já mira uma vaga no G4 do campeonato e os três pontos contra a equipe baiana para se aproximar do objetivo. O atacante Airton, que tem sido um dos destaques do clube nas últimas rodadas, falou sobre a importância do duelo e a preparação da equipe.

“Nós sabemos que será um jogo muito difícil, o Vitória vem fazendo uma competição muito boa desde o início e não é líder à toa, tem bons jogadores e vai nos trazer grandes dificuldades. Mas, a preparação para a partida tem sido muito bem feita, estamos trabalhando forte, nosso time vem em uma boa fase de jogos e crescendo dentro da competição. Então, o nosso foco é poder fazer um grande jogo, contando com o apoio da nossa torcida para que possamos conquistar os três pontos”, disse.

Caso vença, o Dragão chegará aos 40 pontos e se colocará de vez na briga pelo acesso. Com a temporada se encaminhando para o fim, Airton acredita que o Atlético começou a crescer no momento certo e espera que a equipe consiga manter a sequência de vitórias.

“Lógico que o nosso pensamento é sempre de poder vencer, mas acredito que o nosso time está crescendo em um momento muito importante, que é nessa reta final de temporada. Agora, os jogos passam a ser ainda mais tensos, duros e o nosso time tem mostrado uma força muito grande. Espero que a gente consiga os três pontos no próximo duelo e que possamos seguir com esse pensamento, jogo a jogo e com o foco no nosso objetivo”, concluiu.

Atlético-GO e Vitória se enfrentam no próximo domingo (27), às 18h00, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia.