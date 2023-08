Ferroviária vence São Paulo e decide vaga para final do Brasileiro Feminino em casa

Se faltou emoção no primeiro, muito por conta do jogo truncado, a metade da etapa inicial compensou com três gols em nove minutos. Barrinha abriu o placar para a Ferroviária, o São Paulo buscou o empate Aline Milene, mas Laryh tratou de deixar as Guerreiras Grenás com a vantagem, com dois gols, no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, pela primeira partida da semifinal do Brasileirão Feminino.

Animação vem no segundo tempo

Logo aos três minutos, o Tricolor chegou com grande perigo. Letícia Alves foi aberta na direita e colocou na área. Gláucia bateu de primeira na segunda trave e a bola saiu tirando tinta da trave. As faltas começaram a tomar conta e surgiram poucos lances. As Guerreiras Grenás até passaram a incomodar mais, principalmente nos chutes de longa distância. Suzane até tentou e Carlinha evitou qualquer contratempo.

Foto: Divulgação/CBF

As faltas seguiram na volta do intervalo, além da dificuldade da criação para ambas as equipes. Aos 22, Aline realizou boa jogada pela direita e cruzou na área, Laryh desviou, a redonda bateu no travessão e, no rebote, Barrinha completou para o fundo do gol. O São Paulo não sentiu e buscou a igualdade oito minutos depois. Aline iniciou a jogada tabelando com Letícia Alves, recebeu na área e bateu cruzado.

As comandadas de Jéssica Lima mostraram rápida reação, e na sequência, ficaram à frente do marcador, graças a Laryh. Eudimilla carimbou o poste, e como boa camisa 9, a atacante estava no lugar certo para escorar. A dupla voltou a aparecer na reta final do jogo. Desta vez, Eudimilla cruzou na medida, na cabeça de Laryh, que teve apenas que fazer o movimento para ampliar.

Como fica

A Ferroviária precisa de apenas um empate ou poderá perder por até um gol de diferença para ir à final da competição. Por sua vez, o São Paulo precisa fazer dois para levar a decisão aos pênaltis ou fazer três para se classificar de forma direta.

Próximo jogo

A decisão irá ocorrer no próximo domingo (3), às 10h30 (de Brasília), na Fonte Luminosa.