Atlético MG enfrenta o Santos hoje para tentar se recuperar no Brasileirão

Atlético MG e Santos se enfrentam neste domingo (27) às 16h, na Arena MRV. A partida será a primeira oficial no novo estádio que foi inaugurado no mês passado. o jogo é válido pela vigésima primeira rodada que já está em andamento desde ontem.

O Galo vem de derrota na última rodada para o Vasco jogando fora de casa. A equipe mineira perdeu por 1 a 0 no último domingo jogando no Maracanã. Agora para tentar se recuperar no Campeonato Brasileiro o time espera contar com o fator casa, porém nesta temporada pouco conseguiu aproveitar esse fator. A atual temporada os mineiros tem apenas 44% de aproveitamento, somando apenas 12 pontos em 9 jogos. O Galo é o décimo primeiro colocado e se encontra com 27 pontos.

Para a partida de hoje o Santos vem mais aliviado, no último domingo o Peixe bateu o Grêmio de virada na Vila Belmiro. A vitória aliviou um pouco a crise que o time vive, porém mesmo com o triunfo a equipe ainda se encontra na zona de rebaixamento com 21 pontos. O Santos tem para esta partida uma dura tarefa, o time perdeu os últimos quatro jogos fora de casa e tem a segunda pior campanha longe de seu estádio com apenas 1 vitória e 7 derrotas.

Para estrear com pé direito

Na estreia oficial da Arena MRV o técnico Felipão está de volta. Na última rodada o comandante cumpriu suspensão e não estava a beira do gramado na derrota. Para o jogo de hoje o técnico também poderá contar com a volta do atacante argentino Cristian Pavón. A argentino soma 3 gols e 4 assistências com a camisa Atleticana. Luiz Felipe Scolari deve escalar sua força máxima para tentar voltar a ganhar no campeonato.

Provável escalação: Everson; Saravia, Maurício Lemos, Jemerson e Guilherme Arana; Battaglia, Otávio e Igor Gomes; Pavón, Hulk e Paulinho

Para sair da crise

O Técnico Diego Aguirre tem dois desfalques importantes para o duelo. O primeiro deles é o zagueiro Joaquim, o defensor, que jogou o último jogo como lateral-direito, levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso para hoje. O outro importante é o atacante venezuelano Soteldo que sofreu uma entorse no tornozelo nos treinos. Os exames já descartaram uma fratura, porém o jogador não tem condições para jogar.

Provável escalação: João Paulo; João Lucas, João Basso, Alex e Dodô; Rodrigo Fernández, Tomás Rincón e Lucas Lima; Mendoza, Jean Lucas e Marcos Leonardo.

Arbitragem:

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein

Assistente 1: Rafael da Silva Alves

Assistente 2: Michael Stanislau

VAR: Rodolpho Toski Marques