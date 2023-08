Corinthians joga mal e fica apenas no empate com o Goiás

O Corinthians recebeu a equipe do Goiás em confronto válido pela vigésima primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2023 em plena Neo Química Arena lotada. As equipes ficaram no empate por 1 a 1 com gols de Guilherme, para os visitantes, e Maycon para o alvinegro.

A partida ficou totalmente disputada em seu início na parte física, mas ficou devendo bastante na parte técnica e tática do confronto.

A válvula de escape do alvinegro que precisava se impor era pelo lado direito, principalmente com Romero e Léo Mana, dupla reserva que atuou no confronto de hoje.

A primeira reação do Goiás foi em jogada de cruzamento pela esquerda, que terminou com o zagueiro Caetano desviando para trás e exigindo boa defesa de Cássio.

Pouco depois, o centroavante Yuri Alberto avançou bem após roubo de bola no ataque e finalizou de fora da área passando a direita do gol de Tadeu.

Logo na sequência, Allano fez ótima jogada em contra-ataque, invadiu a área em bom drible de corpo, cortou para o meio e finalizou forte para boa defesa do goleiro Cássio.

Já na segunda etapa, o Goiás começou com tudo e logo nos primeiros minutos conseguiu bola na trave e na volta a bola ia entrando quando Léo Mana tirou em cima da linha.

Em jogada de roubada de bola no ataque, o Goiás invadiu a área e Matheus Bidu em lance infantil cometeu o pênalti. Na cobrança, Guilherme foi para a bola e finalizou no canto direito, sem chances de defesa para Cássio.

Após o tento sofrido, a equipe do Timão foi para cima e mesmo assim não passava da parede armada pelo Goiás. Até que no final da partida, Maycon e Renato Augusto tabelaram e o volante alvinegro terminou fazendo gol de peito, deixando tudo igual.

Situação na tabela

Com o empate, o Corinthians se manteve na décima terceira colocação, agora com 25 pontos. Enquanto o Goiás segue no 15º lugar, com 24 pontos conquistados.

O Corinthians volta a campo já nesta terça-feira (29), enfrentando o Estudiantes pela Copa Sul-Americana.

Já o Goiás, volta a campo pelo Brasileirão no próximo final de semana diante do Internacional.