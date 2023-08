Corinthians vence Santos e abre boa vantagem na semifinal do Brasileirão Feminino

O Corinthians deu um passo importante em direção à final do Campeonato Brasileiro Feminino ao vencer o Santos por 3 a 0, em uma partida emocionante realizada na Vila Belmiro. No jogo de ida da semifinal da competição, a equipe corinthiana conquistou uma vantagem significativa para o confronto de volta.

Brabas liquidam o placar na primeira etapa!

No primeiro tempo, o Corinthians sobrou em campo e quase abriu o placar aos 15 minutos, quando Jhennifer encobriu a goleira Camila, mas Bia Menezes salvou em cima da linha. Porém, um minuto depois, camisa 9 teve uma nova chance e não desperdiçou, marcando o primeiro gol da partida.

O gol desnorteou o Santos, que sofreu o segundo gol aos 22, com Vic Albuquerque concluindo um cruzamento preciso de Yasmin. Aos 36, um erro crucial da defesa santista permitiu que Bia Menezes atrasasse a bola para a goleira Camila, presenteando Jhennifer com a oportunidade de marcar seu segundo gol no jogo, ampliando a vantagem para 3 a 0. Esse gol foi particularmente prejudicial para o Santos, que naquele momento já havia perdido duas oportunidades de gol.

Foto: Divulgação / CBF

Sereias atacam, mas efetividade!

No segundo tempo, o Santos conseguiu se reorganizar e encaixar seu jogo, buscando diminuir a desvantagem. No entanto, as boas defesas da goleira Lelê impediram o time santista de balançar as redes. Enquanto isso, o Corinthians teve duas boas oportunidades de ampliar ainda mais sua vantagem construída no primeiro tempo.

No entanto, o final da partida trouxe um revés para o Corinthians, com a expulsão de duas jogadoras. Aos 40, a atacante corintiana Miriã cometeu uma falta dura e recebeu um cartão vermelho. Nos acréscimos, Gabi Portilho também foi expulsa após também cometer uma falta violenta. A juíza, após consultar o VAR, trocou o cartão amarelo por um vermelho, deixando o Corinthians com nove jogadoras em campo.

FIM DE JOGO!



Nas Vila, o Corinthians venceu o Santos por 3 a 0. O próximo confronto será no sábado (2), às 16h30, na Fazendinha. Esperamos vocês, Fiel! pic.twitter.com/PCLuLBxEi0 — Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) August 27, 2023

Como fica?

Com esse resultado, as Brabas abriram uma grande vantagem para o confronto de volta, que será disputado no Parque São Jorge no próximo sábado (2). O Santos, por sua vez, enfrenta um desafio árduo, precisando devolver o placar de 3 a 0 para sonhar com a classificação para a final do Campeonato Brasileiro Feminino.