Sampaoli comenta resultado do Flamengo: "Faltou tranquilidade"

Em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo recebeu o Internacional no Maracanã. O duelo acabou em 0 a 0, o que gerou muita insatisfação por parte da torcida rubro-negra.

Após a partida, o técnico Jorge Sampaoli concedeu entrevista coletiva.

A sequência de maus resultados

O comandante argentino comentou sobre as recentes más atuações do elenco flamenguista.

“Hoje o time criou muitas oportunidades para ganhar o jogo, com muito volume, mas faltou um pouco de tranquilidade na hora de finalizar. Sobre os outros jogos, faltou um pouco de conexão. Creio que, trabalhando coletivamente, aparecerão melhores resultados.”

Sampaoli rebateu as comparações do jogo de hoje com outros resultados da equipe.

"O Flamengo é um time que tem a obrigação de ganhar sempre. Temos que analisar o jogo e não o contexto. Hoje, o Flamengo fez uma boa partida, criamos oportunidades para ganhar o jogo. Em comparativos com outras partidas, hoje teve vontade, gana de ganhar o jogo.”

O técnico também rebateu as críticas recebidas após o fim da partida.

“Não considero isso uma vergonha. Repito, hoje houve vontade de ganhar até o último minuto. Claro que se julga o resultado, mas quando cheguei aqui, se deslumbrava um ano difícil para o Flamengo.”

Calendário

Na próxima partida, o Flamengo joga um clássico de “6 pontos” contra o líder Botafogo, no sábado(2), às 21h, no Estádio Nilton Santos, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.