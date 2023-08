Palmeiras encara Vasco em busca de manter sequências de vitória

Palmeiras e Vasco se enfrentam hoje no Allianz Parque, às 18h30. O jogo é válido pela vigésima primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

O Palmeiras vem de vitória no jogo de ida das quartas de final da Libertadores na Colômbia contra o Deportivo Pereira. O time teve problemas na volta para São Paulo, o avião comprado por Leila Pereira teve problemas na turbina e não conseguiu decolar então o Verdão só voltou na sexta-feira na parte da noite.

Isso fez que o time só treinasse uma vez na academia de futebol para a partida contra o Vasco. Pelo Campeonato Brasileiro o venceu o Cuiabá por 2 a 0 na Vigésima rodada. A equipe da capital paulista está em segundo lugar com 37 pontos, onze do líder Botafogo.

O Cruzmaltino chega para a partida em seu melhor momento na temporada. A equipe do Rio de Janeiro somou sete pontos nos últimos 3 jogos, sendo 2 vitórias, contra Grêmio e Atlético-MG, e um empate. Agora a torcida espera mais uma boa partida contra o Palmeiras para conseguir mais uma vitória e começar a sonhar em sair da zona de rebaixamento. O Vasco está em décimo oitavo com 16 pontos, porém com um jogo a menos (partida adiada contra o América-MG)

Palmeiras - Abel Ferreira

Devido aos problemas na volta da Colômbia o técnico português deve fazer mudanças na formação titular. Com as alterações feitas para quarta-feira, quando Abel Ferreira entrou com dois laterais e tirou Artur do time, o comandante deve voltar com o esquema de três atacantes. Para hoje, não estarão disponíveis Zé Rafael e Jhon Jhon, ambos os jogadores receberam o terceiro amarelo e estão suspensos. Ainda outras alterações devem ser feitas na escalação para poupar jogadores da forte sequências de jogos que o Verdão irá ter. Em sua entrevista coletiva, o treinador falou que joga com força máxima em todas as partidas.

Provável escalação: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo (Luan) e Piquerez (Vanderlan); Gabriel Menino, Richard Ríos e Raphael Veiga; Artur, Dudu (Breno Lopes) e Rony (Flaco López).

Vasco - Ramón Diaz

Para tentar manter a boa sequência de resultados o técnico Ramón Diaz deve manter a mesma base na equipe titular. A única mudança vai ser na zaga, Léo Pelé está suspenso também por acumulo de cartões amarelos. A disputa é entre Maicon e o argentino Capasso. A escolha deve ser o brasileiro que já ganhou chances contra o Galo no último domingo. Essa é a primeira vez do zagueiro, de 34 anos, como titular com o treinador. Ramón considera que a experiência do defensor é essencial para o grupo na luta contra o rebaixamento.

Provável escalação: Léo Jardim, Robson, Medel, Maicon (Capasso), Piton, Zé Gabriel, Paulinho, Praxedes, Serginho, Pec e Vegetti.

Arbitragem

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio

Assistente 1: Victor Hugo Imazu dos Santos

Assistente 2: Leone Carvalho Rocha

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira