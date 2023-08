Com golaço de Raphael Veiga, Palmeiras vence Vasco pelo Campeonato Brasileiro

Nesse domingo (27), em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque, o Palmeiras venceu o Vasco por 1 a 0, com belo gol de falta de Raphael Veiga.

O verdão entrou em campo depois de comemorar seu aniversário de 109 anos no dia anterior e com a festa da torcida que canta e vibra, foi feita a estreia da nova terceira camisa da equipe comandada por Abel Ferreira.

Primeiro Tempo

O alviverde começou com tudo, após boa jogada do meia Gabriel Menino, a bola sobrou na entrada da área para Rony que ajeitou e finalizou no canto direito e o goleiro vascaíno se esticou todo para evitar um belo gol.

Mesmo com domínio palmeirense, o time carioca partiu para o ataque pela esquerda, na sobra de bola do cruzamento, Paulinho dominou no peito e soltou uma bomba sem chance para Weverton. Mas o VAR foi acionado e anulado por um impedimento na origem do lance, em que o atacante Vegetti estava a frente dos defensores alviverdes. Seguindo tudo zerado em São Paulo.

O Cruz-Maltino gostou de atacar pelo lado esquerdo, agora com Praxedes que encontrou Gabriel Pec livre na entrada da área, mas o atacante tentou uma finalização sem ângulo e mandou para fora da meta desejada.

O clube paulista pega o adversário de surpresa no contra-ataque, Raphael Veiga acertou bom cruzamento para Artur que cortou o zagueiro e foi bloqueado pela defesa, na sobra Richard Rios chutou forte e Léo Jardim fez uma defesa milagrosa, salvando o Vasco mais uma vez.

Em um primeiro tempo movimentado, mas sem chances claras, o ocorrido que preocupou a torcida alviverde, foi a substituição do ponta Dudu que saiu com dores, após sentir sozinho. O camisa 7 já vinha tratando uma lesão e agora é dúvida para as próximas partidas.

Com o início de uma forte garoa, o verdão levou perigo novamente, na cobrança de escanteio pelo lado direito, Veiga cruzou e Richard Rios desviou de cabeça e a bola passou raspando o travessão carioca. Assim encerrando a primeira etapa com tudo zerado.

Segundo Tempo

A segunda etapa começou com o mesmo domínio alviverde, com Raphael Veiga recebendo bom passe no meio, cortou e chutou de longa distância, mas Léo Jardim fez uma defesa segura sem rebote.

Mesmo sendo avassalador, o clube paulista não conseguia passar o arqueiro carioca, em mais uma chegada, Artur achou um ótimo lançamento para Rony que estava livre, mas acabou cabeceando sem força e deixando fácil para Léo defender.

O antigo Palestra Itália não parou de atacar o Vasco em nenhum momento, Artur teve uma grande oportunidade na cara do gol, mas acabou furando. Logo em seguida, Veiga fez uma boa jogada e arriscou da intermediária, a bola acabou subindo muito e nem assustou o paredão.

Aos 20 minutos, Rony sofreu uma falta na entrada da área, Veiga ajeitou a bola e cobrou com perfeição no ângulo esquerdo do goleiro, balançando a rede no Allianz Parque. 1 a 0 para o Palmeiras e fazendo o estádio ferver.

O goleiro vascaíno operou mais um milagre, na boa chegada do verdão pela direita, Mayke tabelou com Rony e o próprio lateral tentou a finalização, mas Léo Jardim voou e evitou mais um gol palmeirense.

O alviverde cadenciou a partida e manteve a calma para sair vitorioso e levar o três pontos contra a equipe carioca. Terminando o confronto no 1 a 0 para os donos de casa.

Situação na tabela

O Palmeiras chega aos 40 pontos e se mantêm na vice-liderança do Brasileirão, por outro lado, o Vasco segue na 18ª colocação com 16 pontos, voltando para casa ainda na zona de rebaixamento.

Próximos compromissos

O Palmeiras volta a campo na quarta-feira (30), pela partida de volta das quartas de final da Copa Libertadores da América, contra o Deportivo Pereira-COL, no Allianz Parque, às 21:30. Pelo Brasileirão, a equipe jogará no próximo domingo (3), às 16h, contra o Corinthians, na Neo Química Arena.

Já o Vasco da Gama terá a semana livre de jogos oficiais e só joga pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo (3), contra o Bahia, às 18h30, na Arena Fonte Nova.