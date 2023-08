Sampaio Corrêa e Guarani empatam pela Série B

Na tarde deste sábado (26), Sampaio Corrêa e Guarani saíram no empate, por 1 a 1, pela 25° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Matheus Barbosa anotou para o Guarani. Pimentinha deixou tudo igual para o Tricolor.

Guarani cresce e marca

O jogo começou com o Sampaio pressionando e dominando o Guarani, que não conseguia nem sair pra ataque, mas depois de tanto tentar e não conseguir. Aos 8, em cobrança de escanteio acertada pela esquerda de Mayk, de cabeça, Matheus Barbosa abriu o placar para o Guarani. Atrás no marcador, o Sampaio se lançou, buscou com velocidade, mas faltou mesmo foi finalização de qualidade.

O Guarani, após o vantagem, não se acanhou, por outro lado seguiu tendo as melhores chances. Bruno Mendes, de cabeça, quase amplicou em outro cruzamento de escanteio, e Bruninho ainda acertou a trave. Já aos 44, o Sampaio chegou com Robinho chutando de frente e o goleiro Pegorari fez boa defesa salvando o Guarani.

Sampaio se desespera, mas marca

Na etapa final o Sampaio ao invés de melhorar, voltou errando passes e baixas finalizações. Já o Guarani adotou a postura de ataque, conseguindo até executa-la bem, saindo muito bem nos contra-ataques.

Aos 31, o Sampaio se lançou ainda mais ao ataque, e Pimentinha acertou driblando dois marcadores dentro da área e acertando um chute cruzado, que deixou tudo igual no marcador. Sem mudanças, a partida encerrou empatada por 1 a 1.

Mas, e como fica?

Com o resultado do empate, o Sampaio chegou aos 26 pontos e continua lutando contra o rebaixamento, sendo agora nove jogos seguidos sem vencer na Série B. Já o Guarani soma 41 pontos e está na sétima colocação e segue mirando o G-4 nas próximas rodadas.

Próximos Jogos

Na próxima rodada, o Sampaio joga contra o ABC, no Frasqueirão, no próximo sábado (2), as 17h. No mesmo dia, as 18h, o Guarani faz o clássico contra a Ponte Preta. O Derby Campineiro vai ser no Brinco de Ouro.