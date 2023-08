Felipão afirma que Atlético-MG está numa "crescente" e projeta bons resultados na Arena MRV

O Atlético-MG viveu uma tarde de domingo (27) muito especial com vitória por 2 a 0 diante do Santos, na estreia oficial da Arena MRV, a nova casa do Galo, em partida válida pela 21ª rodada do Brasileirão.

Com mais de seis finalizações no alvo e 15 chutes totais, o Galo conseguiu administrar bem a partida apesar de algumas chances do adversário (mas nenhuma finalização no alvo) e construiu a vitória com dois gols marcados por Paulinho, artilheiro da inauguração oficial do novo estádio com mais de 30 mil torcedores presentes.

Em entrevista coletiva, o técnico Felipão exaltou o novo estádio e disse que a nova Arena será fundamental para mudar o prognóstico da equipe em jogos como mandante até a reta final do Brasileirão.

"A gente já vem com experiência em outros times, em outros locais que trabalhou com atletas que fizeram com que o local em que mandavam seus jogos era muito respeitado. De 30 pontos, fazia 21, 22. Isso que queremos fazer na Arena MRV. As equipes que vierem aqui vão enfrentar uma dificuldade muito maior do que era antes. Até então, a gente tinha um baixo aproveitamento como mandante. Só que não era de fato nossa casa. Nossa casa é essa. Agora é transformar esse baixo aproveitamento em vitórias dentro de casa.", disse Felipão.

Além disso, Luiz Felipe Scolari analisou a partida e reconheceu que o Santos teve volume ofensivo em alguns momentos, mas ressaltou que a equipe voltou a mostrar um desempenho positivo após algumas rodadas de jogos ruins. Com isso, Felipão acredita que o Atlético-MG vive uma crescente.

"Uma vitória, Um dia importante pra nós. Estávamos em situação delicada. Estamos ainda em situação delicada. Foi um bom jogo. Jogo equilibrado. Tivemos chance de gol e eles também tiveram. Fizeram até por merecer um gol, trabalharam bem", afirmou.

"Nos últimos quatro jogos, foram três vitórias e uma derrota. Isso serve como um alento para todos nós, jogadores, comissão técnica, diretoria, de que podemos fazer mais. Continuar neste mesmo trabalho que estamos fazendo. Nesta mesma vontade que estamos", finalizou.

Com a vitória, o Atlético-MG alcançou 30 pontos e a primeira parte da tabela do Brasileirão. Com a sequência de três vitórias em cinco jogos, o Galo se afastou da zona de rebaixamento e se aproximou do G-4 do Brasileirão, apenas seis pontos atrás do Flamengo (36).