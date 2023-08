Pepa desabafa após goleada do Grêmio sobre o Cruzeiro: "Inadmissível"

Em contrapartida ao rival neste domingo (27), o Cruzeiro teve uma jornada consideravelmente negativa na 21ª rodada do Brasileirão com derrota por 3 a 0 diante do Grêmio, em Porto Alegre.

Apesar de algumas chances de gol durante o primeiro tempo em jogadas ensaiadas, a Raposa sofreu bastante na etapa complementar e foi absolutamente dominada pela equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho.

Com isso, após um primeiro turno com uma regular campanha visando a disputa da próxima Libertadores, o Cruzeiro não sabe mais o que é somar pontos há sete jogos com quatro empates e três derrotas. Com isso, a equipe possui apenas quatro pontos acima da zona de rebaixamento.

Em entrevista pós-jogo, o técnico Pepa não poupou críticas e disse que esta foi a pior atuação do Cruzeiro sob seu comando. Cabe ressaltar que membros da torcida organizada realizaram um protesto na Toca da Raposa durante o final de semana.

“Essas situações, onde eu não me lembro em ter feito o que vou fazer agora, mas tenho que fazer, é pedir desculpa à todos. Acima de tudo, tanto aos torcedores, tanta gente que está na Toca e nos ajuda em tudo, e nós não podemos chegar para um jogo, todos os jogos são uma final, e sairmos com essa sensação, mais do que a derrota, é a nossa postura que é inadmissível”, disse o treinador.

"Hoje, não funcionou nada. Em 25 jogos oficiais, foi o pior jogo nosso. Em tudo. O que fica foi a nossa atitude competitiva, os duelos, a intensidade. O Grêmio foi melhor em tudo. Nunca tivemos uma prostração como a de hoje, é inadmissível. Os dois primeiros gols foram de falta de concentração. A partir do segundo gol, desmoronou. Não tivemos equilíbrio, não pode acontecer. Temos que pedir desculpas a todos, aos torcedores, a tanta gente que nos ajuda na Toca. Todos os jogos são uma final. Mais que a derrota, é a nossa prostração. Inadmissível. Hoje, faltou tudo", complementou Pepa.

Além do treinador, o goleiro Rafael Cabral desabafou na saída de campo em entrevista ao canal SporTV, pedindo desculpas pela atuação terrível do Cruzeiro.

"Na verdade eu vim aqui por respeito a vocês, que estão trabalhando, mas o que aconteceu aqui hoje foi inaceitável. Aqui não é lugar para falar, mas palavras vão ser ditas lá dentro. Desculpa", disse o goleiro.