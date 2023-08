EXCLUSIVO: Daniel Rodrigues se inspira em André para crescer no sub-17 do Fluminense

Quando um sonho de menino se torna realidade, você almeja sonhar ainda mais e alcançar coisas ainda maiores. Daniel Rodrigues é um destes sonhadores que busca seu espaço nas categorias de base do Fluminense.

Aos 15 anos, já integra o time sub-17. A mentalidade é uma eterna aliada para os jovens que almejam um futuro no futebol profissional e para Daniel não é diferente. Apesar dos poucos minutos em uma categoria acima, o jogador já lida com a pressão do dia a dia.

Em entrevista EXCLUSIVA para a VAVEL Brasil, Daniel revelou como é atuar no time sub-17 de uma das melhores bases do Brasil, o Fluminense:

"Com certeza, ter a oportunidade de jogar no time sub-17 é incrível. Trabalho firme todos os dias e buscando sempre evoluir. Tem sido uma experiência empolgante. Um dos maiores desafios para mim é a mentalidade. Estou trabalhando para manter um desempenho consistente ao longo das partidas e treinos, para que possa continuar contribuindo de forma positiva".

Inspiração em André e sonho de jogar pela Seleção Brasileira

O primeiro sonho já foi alcançado: jogar por um gigante do futebol brasileiro. Restam ainda outros, como o de vestir a camisa da Seleção Brasileira. Para Daniel, ouvir o hino nacional antes da partida e ter o apoio de milhões de brasileiros é uma motivação diária para continuar:

"O meu sonho é representar a Seleção Brasileira. Ouvir o hino nacional antes de uma partida, sentir o apoio da torcida brasileira e dar o meu melhor pelo Brasil. Isso é o que me motiva todos os dias".

A inspiração? Um jogador do elenco profissional que recentemente alcançou seu espaço também na Seleção: André. Revelado nas laranjeiras, o volante passou pelos mesmos processos que Daniel antes de chegar aos profissionais e, por isso, é a referência para o garoto de 15 anos:

"Sem dúvidas, quem me inspira é o André. Ele é um dos melhores jogadores revelados pelo Fluminense nos últimos tempos. Ver a evolução que ele teve ao longo dos anos me inspira a ter os mesmos resultados que ele".

Daniel fala sobre a pressão das categorias de base e a busca pelo Brasileirão sub-17

Foto: Divulgação / Fluminense

Daniel também falou sobre o segredo de suportar a pressão e subir nas categorias de base para alcançar o tão sonhado projeto do time de cima:

"Acredito que o segredo para subir nas categorias e lidar com a pressão está em manter o foco constante no treinamento. Cada etapa é uma oportunidade de aprendizado, e ao me dedicar ao desenvolvimento contínuo das minhas habilidades, posso enfrentar qualquer desafio que surgir. É questão de manter os pés no chão e não deixar que a soberba suba à cabeça".

Na equipe sub-17, Daniel pode conquistar o primeiro título da carreira com o Brasileirão da categoria. O Tricolor está na vice-liderança atrás somente do Corinthians. O atleta afirmou que o objetivo é buscar o título e que o segredo é a consistência:

"Nós estamos conscientes do nosso potencial e da tradição do Fluminense. O Fluminense tem uma história rica e bem-sucedida, e estamos focados em reconquistar o título do Brasileirão sub-17. Para isso, devemos manter a consistência em nosso jogo e estar preparados para enfrentar qualquer desafio que surgir no caminho".

Daniel iniciou no time da comunidade do Fumacê com sete anos, onde participou de vários torneios. Ele jogava também no time de futsal Marã para ter técnica e ficou no clube até seus nove anos.

Aos 10, passou pelo time do Campo Grande e nos anos seguintes atuou por Flamengo, Madureira e Futgol MG. Aos 14, quando atuava pelo Tricolor Suburbano, recebeu a oportunidade de ir para o Fluminense, onde joga atualmente na equipe sub-17.