Em casa, Atlético-GO joga com um a mais por mais de 65 minutos, mas empata sem gols com Vitória

Na noite deste domingo (27), no Castelo do Dragão, o Atlético-GO apenas empatou em 0 a 0 com o Vitória, líder da Série B, para poucos mais de 10 mil torcedores presentes.

O duelo válido pela vigésima quinta rodada da segunda divisão do Brasileirão foi marcado por um domínio maior dos mandantes, no entanto, mesmo com um homem a menos, os visitantes também tiveram chances de sair com a vitória.

Primeira etapa pouco movimentada até Camutanga roubar a cena

O início da partida ficou marcado por ambas equipe tentando trocar passes no meio de campo para conseguir maior domínio das ações, o que gerou uma partida sem muitas emoções, já que até os vinte minutos, os dois times ainda não tinham se agredido.

O jogo começou a ganhar contornos de emoção aos 23, quando Camutanga fez falta em Gustavo Coutinho, e como era o último homem de defesa, foi expulso direto pelo árbitro. No entanto, mesmo jogando com um a menos, quem chegou mais perto do gol foram os visitantes aos 34 minutos, em cobrança de escanteio que encontrou João Victor no alto para cabecear no travessão. O Dragão respondeu no fim da primeira etapa, em finalização com pouco perigo de Bruno Tubarão.

Com um a mais, Dragão tem posse dominante, mas não consegue converter em grandes chances

O Atlético-GO voltou com outra postura para a segunda etapa, e logo aos 2 minutos, Gabriel Baralhas tentou de fora da área, mas não achou a meta. Aos 8 minutos, a vontade do time goiano ficou evidente quando Luiz Fernando desarmou Matheus Trindade no meio de campo e partiu em contra-ataque perigoso, na sequência, a bola chegou em Dodô, que bateu cruzado para fora.

Aos 27 depois de cobrança de falta perigosa de Zeca, Ronaldo espalmou para dentro da área fazendo linda defesa, no rebote, Wagner Leonardo e João Victor também tentaram, mas o goleiro atleticano ao todo fez 3 milagres para evitar o gol do Leão. Na reta final da partida, aos 42, Mateus Gonçalves fez lindo drible e finalizou cruzado para fora, também com muito perigo à meta de Ronaldo.

Agenda

O Atlético GO se prepara para visitar o Avaí, na Ressacada, no próximo sábado (02) às 15h30, pela próxima rodada da Série B. O jogo tem caráter fundamental, pois entrando na reta final da competição, um triunfo fora de casa contra o quinto pior mandante do campeonato pode fazer o Dragão encostar no G4, para na outra rodada, receber o Juventude (quarto colocado).

O Vitória, por outro lado, viu a vantagem para o Sport, vice-líder, aumentar em mais 1 ponto. Agora são 3 pontos de vantagem para o Leão da Ilha, e 6 pontos para o quinto colocado. O próximo jodo do Vitória será contra o Mirassol, no Barradão, na próxima sexta-feira (01) às 19h.