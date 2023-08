Santos anuncia contratação do atacante Maximiliano Silvera

O Santos anunciou nesta quarta-feira (30) a confirmação da contratação do atacante uruguaio Maximiliano Silvera, que terá um vínculo até o fim desta temporada. Com 25 anos de idade, o último clube que Maxi atuou foi o Necaxa, do México. Após a passagem pelo time mexicano, o jogador ficou um período sem vínculo empregatício com outro clube até desembarcar na Vila Belmiro.

BEM-VINDO, MAXIMILIANO! 🇺🇾⚪⚫



O atacante uruguaio, de 25 anos, chega ao Peixão com contrato válido até o fim de 2023. Pra cima deles, Maxi! 👊 pic.twitter.com/10o8aoL0ih — Santos FC (@SantosFC) August 30, 2023

A versatilidade de Silvera, que pode atuar tanto como centroavante quanto pelos lados do campo, é vista como um trunfo para ampliar as opções táticas do técnico Diego Aguirre. O Silvera teve passagem marcante pelo Cerrito, do Uruguai, onde se destacou como artilheiro do campeonato nacional em 2021, anotando 21 gols em 30 jogos.

Após esse sucesso, o atacante vai para o futebol mexicano, onde sua trajetória acabou não sendo bem-sucedida. Sua passagem pelo Juárez resultou em 24 jogos sem gols, e a transferência para o Necaxa no início deste ano foi marcada por 17 partidas e apenas um gol anotado. No entanto, o jogador chega ao Santos com a esperança de reviver o brilho que o tornou um jogador de destaque no Uruguai.

Foto: Raul Baretta / Santos FC

A chegada de Silvera representa o oitavo reforço do Santos durante este semestre. Anteriormente, o clube já havia anunciado a contratação do lateral-direito Júnior Caiçara, do zagueiro João Basso, do lateral-esquerdo Dodô, dos volantes Jean Lucas e Tomás Rincón, do meia Nonato e do atacante Julio Furch.