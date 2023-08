Capitão da Portuguesa-RJ, Yuri projeta decisão contra o Caxias na Série D: "Jogo do ano"

No próximo fim de semana, a Portuguesa-RJ terá o jogo mais importante da temporada. A equipe carioca recebe o Caxias, pelo jogo de volta das quartas de final da Série D 2023. Após o empate por 1 a 1, a Lusa precisa apenas de uma vitória simples para carimbar o acesso para a Série C no próximo ano.

Um dos destaques da campanha da Portuguesa na Série D, o capitão e lateral Yuri deve estar presente mais uma vez em campo no confronto decisivo. O atleta destacou o empate fora de casa, e ressaltou o apoio do torcedor para decidir o duelo no Rio de Janeiro.

"Fizemos uma boa partida. Sabíamos da dificuldade de atuar na casa deles, pressionando, e conseguimos um empate positivo para decidirmos na nossa casa, e com o apoio do nosso torcedor, que tenho certeza que irá nos apoiar e será muito importante nesta decisão".

Yuri fala sobre a preparação para duelo decisivo contra o Caxias

Além disso, Yuri também falou sobre a preparação da equipe da Portuguesa-RJ, para o jogo decisivo do próximo fim de semana.

"Estamos focados e concentrados. É a semana mais importante e o jogo do ano para nós. Temos feito bons treinos para ajustar algumas coisas e finalizarmos a preparação para sábado, que será um grande e jogo e se Deus quiser, sairemos com o acesso".

Portuguesa-RJ e Caxias se enfrentam no sábado (2), às 15h (horário de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro.