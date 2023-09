Jissele se diz pronta para o Campeonato Mineiro após recuperação de lesão: "Estamos trabalhando muito forte"

A lateral-direita Jissele foi desfalque do América-MG no primeiro semestre desse ano por estar se recuperando de uma lesão no LCA. Já liberada para estar de volta nos gramados, a defensora detalhou sua preparação para o segundo semestre e falou sobre as expectativas para o Campeonato Mineiro.

Na reta final de 2022, Jissele rompeu o ligamento do joelho e precisou passar por cirurgia. Já recuperada, a atleta falou sobre seu processo para poder voltar a campo, o que aconteceu no último dia 25, em um amistoso contra o Atlético-MG, e revelou ter conseguido estar apta a jogo antes do previsto.

"Foi um período muito difícil pra mim, minha primeira lesão grave. Sabia que seria um processo complicado e que eu teria que ter resiliência. Graças a Deus ocorreu tudo bem e consegui me recuperar antes do tempo previsto. Já estou com o grupo há algumas semanas e sigo progredindo. No dia 25 foi o meu retorno oficial onde participei de um amistoso contra o Atlético-MG. Nesse período estou focada em recuperar meu condicionamento e ritmo de jogo pra poder ajudar a equipe", contou a defensora.

Foto: Divulgação/América-MG

Agora, Jissele e o América têm pela frente a disputa do Campeonato Mineiro. Apesar de reconhecer as dificuldades da competição, a lateral garantiu que a equipe tem trabalhado forte e já tem seus objetivos traçados.

"O Campeonato Mineiro é tiro curto e estamos trabalhando muito forte pra chegar preparadas para a estreia, temos uma equipe muito competitiva e com as metas já pré-estabelecidas de alcançar o topo mais alto da tabela e chegarmos a final", completou.

O América estreia no estadual no dia 24 de setembro, um domingo, às 10h. A equipe enfrenta Cruzeiro, no Sesc Venda Nova.