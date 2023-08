Abel Ferreira comenta sobre mudanças no Palmeiras no empate sem gols com Deportivo Pereira

Com a classificação encaminhada após quatro gols de vantagem no primeiro jogo, o Palmeiras teve uma atuação discreta nesta quarta-feira (30) diante do Deportivo Pereira, em empate sem gols no Allianz Parque para garantir vaga às semifinais da Conmebol Libertadores.

Mesmo com a utilização dos principais jogadores do elenco, as mudanças táticas promovidas por Abel Ferreira não empolgaram a torcida, que deixou alguns espaços vazios no Allianz Parque devido à classificação encaminhada.

Na entrevista coletiva, o técnico Abel Ferreira explicou a sua estratégia para tentar superar o Deportivo Pereira. A equipe colombiana manteve a principal característica de atuar em bloco baixo sem a bola apostando nos contragolpes, assustando em alguns momentos do primeiro tempo.

"Nossa estratégia passava por saída a três, optamos pelo Luan, um zagueiro atrás e um centroavante na frente. O adversário veio com uma pegada tremenda, não deixava jogar, um jogo de muitos duelos. As substituições já estavam programadas, felizmente sem lesões, que era minha grande preocupação. Nosso adversário veio para não deixar jogar, não tinha nada a perder. Acho que acabou por ser um jogo não muito bem jogado.", disse Abel

Além disso, o técnico português também foi perguntado sobre a possibilidade de utilizar uma alternativa à Dudu, centroavante que sofreu grave lesão no joelho e retornará apenas na próxima temporada. Porém, Abel Ferreira reafirmou que o esquema com três zagueiros não é uma novidade e evitou qualquer tentativa de substituição direta para Dudu.

"O que eu fiz aqui, não foi nada novo, já jogamos de todas as maneiras. Podemos usar ou não três zagueiros, depende do que o treinador achar. Ninguém substitui Dudu, porque Dudu só há um. Minha função é arranjar soluções, seja com três, quatro zagueiros, como o Guardiola já jogou. Se a gente muda, é o sistema tático, mas isso é só a partida, o que muda é a dinâmica. Seja com um zagueiro ou com um lateral recuado. É entender o que tem a fazer a cada jogo.", disse o técnico alviverde.

O Palmeiras enfrentará o Boca Juniors nas semifinais da Copa Libertadores. A equipe de Cavani eliminou o Racing fora de casa na cobrança de pênaltis após dois empates sem gols. Neste final de semana, o alviverde terá pela frente o Corinthians, em clássico no Brasileirão neste domingo, na Neo Química Arena.