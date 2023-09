Bustos lamenta eliminação para Fortaleza na Sul-Americana : "Perdemos a decisão no primeiro jogo"

Na noite desta quinta-feira (31), o América MG foi derrotado para o Fortaleza, no Castelão, por 2 a 1, com os gols da partida tendo sido marcados por Guilherme, Marinho e e Breno Coscardo descontou para o Coelho no final da partida.

Decisão definida em casa

Com este resultado, a equipe mineira deu adeus a Copa Sul-Americana 2023, e o treinador Fabián Bustos falou um pouco sobre um possível momento em que seus jogadores se perderam na decisão e consequentemente o principal motivo da eliminação nas quartas de final.

"Acredito que tenhamos perdido a classificação ainda no primeiro tempo, da primeira partida jogada em nossa casa, fomos muito mal, contra uma grande equipe, uma equipe que já trabalha junta há bastante tempo, com grandes jogadores, excelente treinador, que trabalha muito bem, e que vem ano após ano se provando e melhorando a equipe ainda mais.

"Competimos bem"

O comandante também fez uma análise do confronto desta noite, exaltando a vontade de seu plantel durante o duelo, que apesar do resultado, os gols sofridos foram consequências de saídas de bola erradas.

"No primeiro tempo competimos muito bem, os adversários na primeira chegada clara a nossa meta, converteram em gol, depois tentamos solucionar os erros, fazer uma marcação melhor. No segundo tempo, tomamos dois erros enquanto estávamos em marcação alta, e eles aproveitaram no contra-ataque, tomamos um gol e na outra situação tomamos uma bola no travessão. Mas acredito que a equipe competiu muito bem, faltaram alguns jogadores a disposição, por conta da grande quantidade de jogos que disputamos durante esta temporada, tivemos diversos desfalques, e nosso adversário foi fatal, trabalhou muito bem, e na minha opinião, definiu o duelo no primeiro tempo ainda em Belo Horizonte."

Cabeça Erguida

Foto:Divulgação/América MG

O atacante goleador, Mastriani falou da importância da competição internacional em seu desenvolvimento individual como atleta, e também de forma coletiva para o América.

"Foi uma competição importante para todo o time, hoje saímos eliminados para um grande adversário, mas fizemos uma grande competição, deixamos grandes times pelo caminho, como : Peñarol, Colo-Colo, Millonarios e RB Bragantino, então isso mostra nossa força e de todos os jogadores da nossa equipe que fizeram parte desta competição. E também individualmente para mim foi muito bom, para conquistar meu lugar no time, para fazer meus gols, hoje estou triste pelo contexto, mas contente com a atuação de toda o nossa equipe."

Bola pra Frente

Foto:Divulgação/América MG

E finalizando os depoimentos, o goleiro Matheus Cavichiolli também deu suas palavras após o apito final e decretada a eliminação do Coelho.

"Temos um jogo no domingo, não dá tempo de lamentar. É trabalhar, tivemos melhoras, temos que pegar as coisas boas. É pegar as coisas boas de hoje e levar para o Brasileiro, que é o que nos interessa de verdade."

Próximo Compromisso

Com a eliminação sofrida hoje, o único torneio que restou ao Coelho foi o Brasileirão 2023, e é justamente nele em que o América MG voltará aos gramados, neste domingo (3), na Arena Independência, às 18h30. O confronto será contra a equipe do Santos, adversário direto na briga contra o rebaixamento, tendo em vista que o Peixão ocupa a décima sétima colocação, e o América a lanterna.