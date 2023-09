James isola pênalti e São Paulo é eliminado da Sul-Americana pela LDU

Na noite desta quinta-feira (31), o São Paulo enfrentou a LDU no Morumbi em um jogo decisivo pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Apesar de conquistar uma vitória por 1 a 0 no tempo normal, o Tricolor Paulista foi derrotado por 5 a 4 nos pênaltis e acabou sendo eliminado do torneio sul-americano.

Mesmo com a vantagem de jogar com um jogador a mais durante praticamente todo o segundo tempo, o São Paulo não conseguiu converter suas oportunidades em gols durante os 90 minutos regulamentares. O único gol da partida foi marcado por Arboleda, após assistência de James Rodríguez, aos 32 minutos da segunda etapa.

Pressão, vitória magra e derrota nos pênaltis!

A partida começou com os visitantes ameaçando com um chute de Alvarado logo no primeiro minuto, mas o goleiro Rafael do São Paulo fez uma grande defesa. A equipe da casa demorou a encontrar seu ritmo, mas teve chances claras de marcar com Lucas, Calleri e Luciano. No entanto, a rede não balançou no primeiro tempo.

No segundo tempo, a situação mudou quando Alvarado da LDU recebeu um cartão vermelho direto após falta dura em Alisson. Com um jogador a mais em campo, o São Paulo intensificou sua pressão. Aos 32 minutos, Arboleda aproveitou uma cobrança de escanteio precisa de James Rodríguez e marcou de cabeça, abrindo o placar para os donos da casa.

Apesar da pressão nos minutos finais do tempo regulamentar, a partida terminou em 1 a 0 a favor do São Paulo. Porém, nos pênaltis, a LDU teve uma performance impecável, convertendo todos os seus pênaltis, enquanto James Rodríguez desperdiçou sua cobrança, resultando na vitória por 5 a 4 da LDU.

Como que fica?

Com essa eliminação, o São Paulo se despede da Copa Sul-Americana, enquanto a LDU avança para a semifinal da competição, onde enfrentará o Defensa y Justicia. Os confrontos das semifinais estão marcados para os dias 26 de setembro e 5 de outubro.