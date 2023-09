Corinthians vence Santos e chega a final do Brasileirão Feminino

O Corinthians recebeu a equipe do Santos Feminino para confronto válido pela volta da semifinal do Brasileirão Feminino 2023. As Brabas do Timão venceram mais uma vez no Parque São Jorge por 2 a 0, com gols de Duda Sampaio e Fernanda.

A partida começou com o Santos tentando partir para cima para recuperar o prejuízo que sofreu na Vila Belmiro por 3 a 0, precisando marcar no mínimo essa quantia de gols para empatar no agregado, mas as Sereias foram pouco efetivas neste início de jogo.

O Corinthians por sua vez, fez os primeiros 45 minutos iniciais bem protocolares e de maneira natural, administrando a vantagem construída.

Já na segunda etapa, vieram as primeiras chances de perigo da partida, sendo a primeira com a atacante Fernanda, aos 13 minutos quando tentou cruzamento e carimbou a trave.

Aos 16, a atleta do Santos Bia Menezes colocou a mão na bola dentro da área e cometeu pênalti. Na cobrança, Duda Sampaio foi para a bola e abriu o placar sem chances de defesa para a goleira rival.

Já no final do segundo tempo, Fernanda recebeu ótimo cruzamento rasteiro e só completou para as redes dando placar final ao confronto que terminou em 5 a 0 no agregado para as Brabas ainda sob o comando de Arthur Elias, novo comandante da Seleção Brasileira Feminina.

Hora da decisão

O Corinthians vai para a decisão em busca do tetracampeonato consecutivo do Brasileirão enfrentando a Ferroviária, velha conhecida quando se trata de rivalidade.