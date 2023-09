Com expulsos no final, Goiás e Internacional fazem jogo parado e ficam no empate

Goiás e Internacional se enfrentaram neste sábado em um dos jogos da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro e empataram por 0 a 0. A partida foi disputada no estádio da Serrinha, em Goiânia. As duas equipes criaram poucas chances de gol e fizeram por merecer o resultado.

O goleiro Tadeu fez duas grandes defesas em finalizações do equatoriano Valencia, no primeiro tempo. O time colorado, já acumula 10 jogos seguidos sem vitória no Brasileirão. O Goiás, por sua vez, não perde há oito rodadas.

Jogo estudado

O Inter controlou mais a posse de bola no primeiro tempo e quase abriu o placar em duas oportunidades claras do equatoriano Valencia. Em ambas, o goleiro Tadeu, do Goiás, fez grandes defesas. Na primeira, Valencia saiu cara a cara após falha de Lucas Halter e chutou em cima do goleiro esmeraldino, que saiu bem do gol. Na segunda, aos 36 minutos, Lucas Halter voltou a rebater mal, Valencia pegou de primeira, e Tadeu defendeu à queima-roupa.

Já o Goiás teve muitas dificuldades para entrar na defesa do Inter, mas perdeu grande oportunidade aos 45 minutos. João Magno recebeu passe de Hugo pela esquerda e finalizou mal, em cima do goleiro Rochet. Allano estava bem posicionado na área e poderia ter recebido passe do companheiro.

Cartões vermelhos

No segundo tempo, os técnicos Armando Evangelista e Eduardo Coudet fizeram alterações nos times, porém, o nível da partida não melhorou. O Inter chegou muito pouco ao ataque e só ameaçou o goleiro Tadeu em chute da entrada da área de Alan Patrick aos 21 minutos. No Goiás, a melhor chance foi de Raphael Guzzo, que recebeu lançamento preciso de Allano, mas cabeceou mal.

Nos acréscimos, Maguinho foi expulso por receber o segundo cartão amarelo ao cometer uma falta. O clima esquentou e Lucas Halter, do Goiás, e Luiz Adriano, do Inter, receberam cartão vermelho direto.

Classificação e próximos jogos

O Inter chega a 26 pontos e está em 12º na classificação. O Colorado ainda pode perder posições para Cruzeiro e Corinthians na rodada. Por conta da Data Fifa, o Campeonato Brasileiro dá uma pausa, e o próximo jogo do time gaúcho será apenas no dia 13 de setembro, em casa, contra o São Paulo. Já o Goiás segue na 15ª posição, agora com 25 pontos. O Esmeraldino volta a campo no dia 15, fora de casa, contra o Palmeiras.