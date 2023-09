Abel Ferreira enfrentará sexto treinador diferente no Corinthians desde chegada ao Brasil

No próximo domingo (3), o clássico entre Palmeiras e Corinthians promete agitar o cenário do futebol brasileiro na 22ª rodada do Brasileirão 2023. Além da rivalidade tradicional entre os clubes, um dado curioso se destaca, lançando luz sobre as filosofias de gestões e os resultados recentes das equipes.

O atual comandante do Corinthians, Vanderlei Luxemburgo — que já teve passagem pelo Palmeiras, será o sexto treinador corintiano que Abel Ferreira irá enfrentar desde que chegou no Brasil, há quase três anos. Essa sucessão de treinadores no comando do Corinthians ressalta uma característica marcante do futebol brasileiro: a falta de continuidade dos treinadores e como os clubes são afetados por gestões ruins.

Antes de Luxemburgo, passaram pelo comando técnico do Corinthians: Mancini, Sylvinho, Vítor Pereira, Fernando Lázaro e Danilo, que atuou como interino no último dérbi do Brasileirão. Um ponto em comum entre todos esses técnicos é que nenhum deles conseguiu conquistar títulos à frente do clube de Itaquera.

Enquanto isso, Abel Ferreira, desde sua chegada ao Palmeiras, acumulou um total de oito títulos. Além disso, quando se trata do dérbi, o treinador português tem se mostrado uma pedra no sapato do Corinthians, com um histórico de dez jogos, seis vitórias, três empates e apenas uma derrota.

Palmeiras colhe frutos por manutenção de trabalho

A continuidade no comando do Palmeiras se destaca como um dos principais fatores para o sucesso de Abel Ferreira. No cenário brasileiro em que o imediatismo muitas vezes domina as decisões de gestão de clubes, a estabilidade proporcionada pelo técnico português oferece uma visão diferente.

Enquanto o Corinthians busca encontrar a fórmula certa com uma sucessão de técnicos, o Palmeiras segue colhendo os frutos de uma estratégia de longo prazo. A história entre Abel Ferreira e Palmeiras, marcada por vitórias e títulos, serve como um exemplo das recompensas da estabilidade e da confiança depositada em um treinador.

Enquanto o clássico se aproxima, fica a pergunta: será que Luxemburgo quebrará a tendência ou Abel continuará a prevalecer? O domingo trará as respostas em campo.