Vitória segue na liderança da Série B após empate contra o Mirassol

Na noite desta sexta-feira (01), Vitória e Mirassol mediram forças pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O embate, que aconteceu no Barradão, terminou sem qualquer bola na rede.

Com o ponto solitário para cada um dos lados, os mandantes permaneceram como líderes isolados, com 45 pontos somados, quatro de distância para o segundo colocado. Pelo outro lado, o clube paulista está momentaneamente na nona posição. Além disso, não vence há seis jogos pela "segundona".

Vale ressaltar que Matheus Trindade, meio-campista do Vitória, foi amarelado após derrubar Chico Kim no centro do gramado aos 2 minutos. O camisa cinco estava pendurado, portanto, é desfalque confirmado para o próximo duelo do Rubro-Negro Baiano.

Primeiro Tempo

Marcada por diversos lances faltosos, a etapa inicial teve quatro amarelos distribuídos pelo árbitro. Além disso, poucas chances claras de gol para ambos os lados foram criadas. Mas, o Mirassol teve mais chegadas com potencial de perigo, em comparação ao seu adversário.

O Vitória teve a possibilidade de abrir o placar quando o cronometro apontou o minuto 18, em tiro livre pelo lado esquerdo do campo de ataque. A bola alçada na área passou por todo mundo, e só não entrou porque Alex Muralha espalmou para escanteio.

Outra boa oportunidade nos primeiros 45 minutos aconteceu nos acréscimos, com chegada dos visitantes. Zé Roberto viu o espaço na defesa do Vitória, e arriscou do meio da rua. A finalização do número nove tinha endereço, mas parou na boa defesa de Lucas Arcanjo.

Segundo tempo

Assim que a partida foi retomada, o Mirassol partiu em direção ao campo de ataque, com duas boas chegadas nos primeiros minutos do tempo final, Zé Roberto e Negueba, respectivamente, efetivaram o chute na tentativa de balançar as redes, mas o resultado permaneceu imaculado.

O Vitória respondeu logo na sequência, porém as imprecisões nas finalizações, fizeram com que o empate persiste no placar até o fim de jogo.

Ao apagar das luzes, na última volta do ponteiro do relógio, Zeca aproveitou a sobra do escanteio que caiu em seus pés, o lateral teve tempo de parar a bola antes de manda-lá com força na trave.

Próximo compromisso das equipes

O Vitória volta a campo no dia 10 de setembro, nesta data o Rubro-Negro Baiano enfrentará o CRB, fora de casa. A bola rolará a partir das 18h (horário de Brasília).

Por sua vez, o Mirassol recebe o Botafogo-SP no dia 09, às 20h30 (horário de Brasília). Ambos os embates são válidos pela segunda divisão do campeonato nacional.