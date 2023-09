Corinthians e Palmeiras ficam no empate em jogo de poucas emoções

O Corinthians recebeu a equipe do Palmeiras na Neo Química Arena pelo Campeonato Brasileiro 2023. O confronto terminou em um empate de 0 a 0 de poucas emoções, vamos direto a elas.

Os primeiros minutos da partida foram dominados pelo Palmeiras que tentava dominar as ações ofensivas e chegava principalmente pelo alto, mas nada criava de perigo perante uma boa defesa alvinegra.

Em dois lances consecutivos de cruzamentos com Piqueréz e Mayke, Gil e Veríssimo foram gigantes em termos de importância conseguindo cortar e isolar estes dois momentos de perigo.

Logo no final da primeira etapa, o Corinthians conseguiu sua melhor chance na partida, ao Giuliano passar bem para Yuri Alberto que ganhou na velocidade e deixou Maycon na cara do gol, mas o camisa 8 chutou mal e Weverton defendeu bem.

Na segunda etapa, os alvinegros voltaram melhor e tentaram se impor principalmente com o garoto Wesley e com chegadas de Yuri Alberto, que inclusive levou perigo ao gol de Weverton em finalização cruzada.

Após este início, a partida ficou parada e bem monotona, mas no final houveram duas expulsões em sequência, sendo a primeira do zagueiro Murillo, do Palmeiras, com dois amarelos no mesmo lance por falta e reclamação, enquanto Maycon foi expulso pelo lado alvinegro por entrada em Maycon.

Cássio ainda teve tempo de salvar o Corinthians em contra ataque que Breno Lopes recebeu livre dentro da área e o Gigante conseguiu salvar no canto esquerdo.

Próximo jogo e Situação na tabela

O Palmeiras com o empate se manteve na segunda colocação com 41 pontos somados e agora volta a jogar somente após a Data Fifa diante do Goiás.

Já o Corinthians, segue no 13º lugar com 26 pontos e volta diante do Fotaleza no próximo dia 14.