Bruno Henrique fala de respeito após comemorar gol contra o Botafogo com gesto polêmico

O clássico carioca entre Flamengo e Botafogo no Estádio Nilton Santos no último sábado (03) foi marcado por grandes emoções. O homem do jogo, Bruno Henrique, foi o protagonista da partida ao marcar um golaço e garantir a vitória por 2 a 1 para o Flamengo. Mas o que mais chamou a atenção foi sua comemoração com o gesto conhecido como "chororô".

Bruno Henrique explicou após o jogo que seu gesto era uma forma de celebrar o futebol de maneira saudável e sem provocação excessiva.

"Não fui o primeiro a fazer o chororô contra o Botafogo. Que seja uma comemoração sadia. Nada em clima de confusão, nem nada. Respeito muito o Botafogo. O que eu fiz aqui fica aqui, que não saia para fora. Saiu do estádio, todo mundo é amigo," - comentou Bruno Henrique, que sorria ao se referir à comemoração.

O atacante do Flamengo foi indiscutivelmente o grande destaque da partida. Além de seu gol decisivo, ele causou muitos problemas para o lateral direito JP, do Botafogo. Bruno Henrique chutou cinco vezes no jogo, acertando quatro deles na direção do gol.

‘Rei dos Clássicos’, Bruno Henrique decide novamente contra o Botafogo

A abertura do placar aconteceu no primeiro minuto da partida, quando Marlon Freitas, do Botafogo, marcou contra. Victor Sá empatou para o Botafogo aos 18 minutos do primeiro tempo. No entanto, após o intervalo, Bruno Henrique desequilibrou a partida ao marcar um golaço indefensável para o goleiro Lucas Perri, garantindo a vitória rubro-negra.

Com essa vitória, o Flamengo interrompeu a sequência de 100% de aproveitamento do Botafogo no Nilton Santos. Agora, o Rubro-Negro terá uma pausa devido à Data FIFA e voltará a campo no dia 13 de setembro, quando enfrentará o Athletico-PR pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontecerá em Cariacica, no Espírito Santo, no Estádio Kleber Andrade, devido à reforma no gramado do Maracanã, que visa a preparação para as finais da Copa do Brasil.