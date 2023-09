Palmeiras e Corinthians duelam no clássico paulista do Campeonato Brasileiro

Na tarde deste domingo (3), em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Corinthians realizam o clássico paulista na Neo Química Arena, às 16h (horário de Brasília). Os dois times vem embalados após se classificarem em suas respectivas copas internacionais.

O Verdão chega de um empate sem gols contra o Deportivo Pereira-COL, mas que garantiu a sua classificação pelo placar agregado de 4 a 0, pela Libertadores. Pelo Brasileirão, venceu o Vasco por 1 a 0, no Allianz Parque. Já o timão que completou 113 anos nesta última semana, vem de uma derrota por 1 a 0 contra o Estudiantes-ARG, garantindo sua classificação nos pênaltis, por conta do empate no agregado. No torneio nacional, empatou em 1 a 1 com o Goiás, dentro de casa.

Os dois times tiveram compromissos internacionais no meio da semana, em confrontos das quartas de final, o alviverde jogou na quarta (30), pela Copa Libertadores, enquanto o alvinegro entrou em campo na terça (29), pela Copa Sul-Americana. Mesmo com o desgaste físico de seus atletas, os treinadores devem optar pela força máxima para o Derby, já que é uma das maiores rivalidades do mundo.

O retrospecto entre as duas equipes nos últimos cinco confrontos é extremamente favorável para o lado verde, que venceu quatro e empatou uma contra os donos de casa. O último duelo ocorreu no primeiro turno deste brasileirão, terminando 2 a 1 para o Palmeiras, no Allianz Parque.

Corinthians

O técnico não terá Fagner e Roni disponíveis por conta de lesão, enquanto o meia Renato Augusto é dúvida por conta de uma dor muscular.

Palmeiras

O comandante tem a perda de peças importantes, Luan está suspenso, enquanto Luis Guilherme e Dudu tratam de suas lesões, já o meia Atuesta passa pela fase de transição física.

Prováveis escalações

Corinthians: Cássio; Bruno Méndez, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos; Gabriel Moscardo, Maycon e Renato Augusto (Giuliano); Matías Rojas, Wesley e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Artur, Mayke (Jhon Jhon) e Rony. Técnico: Abel Ferreira

Arbitragem

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA/SP)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (FIFA/GO) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (FIFA/CE)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (FIFA/SP)