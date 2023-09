Guarani vence a Ponte Preta no clássico e se aproxima do G4 da Série B

Neste sábado (02), Guarani e Ponte Preta se enfrentaram no clássico de Campinas, válido pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida ocorreu no Estádio Brinco de Ouro e, o Bugre levou a melhor ao vencer por 1 a 0, graças a um golaço de Bruno José.

Muita chuva no clássico

O dérbi 206 começou debaixo de muita água em Campinas. Aos 13 minutos, o jogo foi interrompido devido a uma forte chuva, que inclusive trouxe granizo ao Brinco de Ouro, tornando as condições de jogo desafiadoras.

O gol da partida

Após o reinício da partida, o Guarani conseguiu dominar as oportunidades criadas e abriu o placar aos 41 minutos. O protagonista do gol foi Bruno José, que recebeu a bola na entrada da área e realizou um belo chute em direção ao gol da Ponte Preta para definir o placar - a bola chegou a tocar no travessão antes de entrar.

Momento de tensão

Nos acréscimos do segundo tempo, aos 52 minutos, as equipes ainda se desentenderam após uma entrada de Naldi em Régis, demonstrando a rivalidade intensa que permeia esse clássico do interior paulista.

Como fica?

O Guarani alcançou a marca de 44 pontos na tabela de classificação e subiu para a sexta posição. Isso o deixa empatado com o quarto colocado, Criciúma, e com apenas um ponto a menos que o vice-líder Novorizontino. O próximo desafio do Guarani será contra a Chapecoense, na terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Condá.

Por outro lado, a Ponte Preta permanece na 15ª posição, com 31 pontos conquistados. O próximo compromisso da Macaca será no sábado, às 17h, quando enfrentará o Sampaio Corrêa no Estádio Moisés Lucarelli.

Com a vitória, o Guarani se firma como um forte concorrente na busca pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, enquanto a Ponte Preta terá que se recuperar rapidamente para evitar o risco de rebaixamento.