Luxemburgo vê jogo equilibrado em clássico contra o Palmeiras

O Corinthians empatou em 0 a 0 contra o Palmeiras e após o jogo Vanderlei Luxemburgo analisou o confronto e falou sobre a pressão que vive no cargo do Timão.

Sobre o confronto, Luxa avaliou o jogo como igual e parabenizou os atletas pela boa partida na sua visão.

Tenho que dar parabéns aos jogadores, pois hoje entramos como azarões. Falavam de goleada. Esqueceram que é o Corinthians. É assim um Dérbi. Se for considerar, um empate entre Palmeiras e Corinthians é um resultado bem normal."

"Foi um clássico igual. Externamente, o Corinthians entrou já perdendo, mas o Corinthians não entra perdendo, você entra sempre acreditando que a vitória vai dar certo."

"É um clássico, um Dérbi muito disputado. Eles tiveram mais posse e são um time muito bem treinado, com bons jogadores. A gente sabia onde a bola final ia, e nossos zagueiros foram bem. Queriam abrir a área e deixar os jogadores chegando por dentro. Sabíamos que poderíamos matar o jogo (no contra-ataque), e tivemos a bola no primeiro tempo."

Sobre estar sendo supostamente pressionado internamente, Luxemburgo relatou nunca ter sentido isso internamente no clube.

"Em momento algum essa pressão foi interna. Estou há quatro meses conversando com Duilio, Alessandro, tendo reuniões constantes. Em momento algum fui questionado ou perguntei a eles como eu estava. A pressão é externa. Nunca sentamos para conversar se eu sairia ou ficaria. Na parte externa, já me mandaram embora, disseram que o ambiente é ruim, saem várias informações furadas. Internamente, nunca senti desconfiança. Zero."

Próximo jogo

Agora o Corinthians e Vanderlei Luxemburgo tem 11 dias de trabalho até enfrentarem a equipe do Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro, após longa pausa para Data Fifa.