Gómez admite proposta da Árabia e reafirma compromisso com Plameiras: "Tenho contrato"

Nos últimos dias, o torcedor palestrino viveu certos momentos de tensão pensando no risco de perder seu capitão: Gustavo Gómez. O zagueiro de 30 anos virou alvo do Al-Ittihad, equipe da Árabia Saudita que conta com Benzema, Kanté, Fabinho e outros grandes jogadores do futebol mundial em seu elenco. Em coletiva de imprensa na seleção do Paraguai, o atleta admitiu ter recebido uma proposta saudita, mas, no entanto, reafirmou novamente o seu compromisso com o Palmeiras.

"Sinceramente, vou te dizer que sim, existiu [proposta]. Estou lidando da melhor maneira, logicamente que não vou ser hipócrita de dizer que a proposta não era boa, mas tenho contrato com o Palmeiras. Tenho que respeitar o clube que me deu tudo e tenho que seguir dessa maneira", disse Gómez.

O Palmeiras vive um momento decisivo na temporada e descartou completamente, através de falas da presidente Leila Pereira, negociar jogadores titulares neste momento. No entanto, ainda não se sabe se Gómez pode deixar o Verdão ao fim de 2023. O paraguaio renovou no início do ano o contrato com o alviverde até o fim de 2026.

"O Palmeiras não negociará o atleta Gustavo Gómez. Estamos focados na Libertadores e no Brasileirão. Este assunto está encerrado. Eu quem assino a venda de atletas e eu asseguro, Gustavo Gomez não será vendido. Se o empresário do atleta tem interesse que o atleta saia do Palmeiras, ele deve depositar o valor da multa rescisória", disse a presidente em entrevista exclusiva ao Globo Esporte.

A extensão do vínculo assinada no início de 2023 proporciona tranquilidade ao Palmeiras contra investidas pelo zagueiro, que só sairá do clube em caso de pagamento da multa rescisória. O valor da cláusula de rescisão não foi revelado.

Ao lado de Ademir da Guia, Gustavo Gómez se tornou o capitão com mais títulos pelo Palmeiras. O zagueiro contratado em 2018 disputou 266 jogos pelo clube e conquistou 10 títulos (duas Libertadores, dois Brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, uma Supercopa e três Paulistas), marcando 32 gols e escrevendo seu nome na história do Palmeiras.