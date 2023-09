Neymar lamenta lesão e rasga elogios a Fernando Diniz: "Sempre admirei muito"

Neymar decidiu aparecer nos microfones, na última quinta-feira (7), na véspera do jogo contra a Bolívia, pela estreia nas Eliminatórias. O atacante da seleção, comentou sobre diversos assuntos polêmicos que ainda estavam em aberto.

Em sua primeira resposta, o camisa 10 falou um pouco sobre seu condicionamento físico. O jogador ainda não estreou pelo Al-Hilal, sua última partida foi ainda pelo Paris Saint-Germain, contra o Lille.

“Não é a primeira vez que venho convocado para a seleção dessa forma. Há alguns anos aconteceu a mesma coisa e joguei os 90 minutos. Se não me engano, foi contra a Colômbia, nos EUA. Me sinto bem, me sinto feliz, mas obviamente não estou 100% fisicamente. Mas a cabeça está boa, o corpo está bom"

Elogios ao novo técnico

Neymar voltou a elogiar Fernando Diniz, que fará sua estreia pela Seleção contra a Bolívia nesta Sexta (8).

“Tem sido muito gratificante. Sempre admirei muito o trabalho do Diniz. Por tudo que ele fez nos clubes, por tudo que os jogadores já falaram dele, meus amigos. É orgulho muito grande trabalhar com ele. É nosso comandante, vamos tentar fazer dar certo. Minha relação com ele é igual a que tive com outros treinadores. De muita afinidade, de muito respeito, de muitas conversas. O atleta tem que, sim, conversar com o treinador, para escutar o seu lado. O que às vezes sai nos meios de comunicação não é verdade. Você sendo bem direto e verdadeiro, é o mais importante nessa relação.”

Diniz em comando da Seleção Brasileira em treino (Foto: Divulgação / CBF)

“Diniz é um cara que faz um trabalho completamente diferente de tudo que já presenciei. É outro tipo de futebol. Tem mentalidade diferente do que já tive. A maioria dos treinadores que tive fazia quase as mesmas coisas. Ele gosta de reinventar o futebol, de te dar opções. É um cara muito interessante.”

“Ele me perguntou o que achava do jogo dele, e eu falei: "Achei muito diferente". A gente conversa, eu, Casemiro, Marquinhos. Falei que era muito diferente, mas muito prazeroso, de chegar na Seleção depois de 13 anos e colocar um estilo completamente diferente, que você nunca fez. Vai ser muito importante para a Seleção, para nós, jogadores, aprender uma coisa nova.”

Polêmica

O craque da seleção, não podia passar em branco sem uma nova polêmica. Mesmo sem estrear, Neymar defendeu a liga Saudita e deu uma alfinetada no Campeonato Francês.

“Eu te garanto que o futebol lá é o mesmo, a bola é redonda, tem gol, e pelos nomes que foram para a liga saudita, não sei, não, se é melhor que o Campeonato Francês.”

“Minha cabeça tem que estar boa, eu tenho que estar feliz, tenho que estar bem. Sei me cuidar, vivo isso há 15 anos. Não tem muito segredo. O treinamento lá é intenso, a sede de vencer, de ganhar, minha e dos companheiros, são grandes. Quero conquistar títulos com o Al-Hilal, não muda muito a minha cabeça. Todo mundo falava isso quando fui para o Campeonato Francês, e foi onde mais apanhei na minha vida. Não tem muito o que falar sobre isso, só quem joga sabe o que é difícil. Tenho certeza que não vai ser fácil ganhar o Campeonato Saudita, outras equipes se fortaleceram, tem jogadores renomados, vai ser muito interessante, e tenho certeza que vocês vão assistir.”

Nova cultura

O camisa 10 também falou um pouco sobre as questões da nova cultura, e como ele irá fazer para se adaptar em um país tão diferente.

“Não encontrei nenhum tipo de dificuldade. Obviamente, falar árabe ainda não falo. Meu francês, depois de cinco, seis anos, era bem ruim. Não tem muita diferença. O que é importante é ali dentro de campo, se entender com os companheiros. É cultura nova que estou indo, fiquei feliz de conhecer, fui muito bem recebido, por todo mundo. Estou feliz com minha decisão, com esse futuro que vem pela frente.”

“Obviamente, saiu em todos os lugares um monte de palpite, um monte de sabichão que sabiam a verdade do que aconteceu, e ninguém sabe. Só eu sei, poucas pessoas sabem o que aconteceu para eu chegar ao Al-Hilal, mas não cabe a ninguém, não cabe a vocês. O que vocês têm que falar é das quatro linhas, de fora, cuido eu.”