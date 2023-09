Tombense vence ABC e se afasta do Z-4 da Série B

Na noite desta quinta-feira (7), o Tombense venceu o ABC por 3 a 0, se afastando do Z-4 da Série B, no Soares de Azevedo, em Muriaé. Fernandão, Matheus Frizzo e Alex Sandro anotaram para o Carcará.

Equipes se atacam, mas Tombense marca

O jogo começou com o Tombense tendo bastante posse de bola, boas jogadas mas zero finalizações. Aos 20, Fernandão aproveitou o cruzamento de Pedro Costa e cabeceou para o fundo das redes, abrindo o placar para o Carcará. Na sequência, mais uma vez Fernandão apareceu livre nas costas da marcação, mas mandou para fora, nas melhores chances do Carcará. Já o ABC tentou atacar pelo lado direito, e até levaram perigo nas bolas paradas, mas o goleiro Felipe Garcia estava como uma muralha nas jogadas, levando as equipes para o vestiário zeradas.

Tombense resiste e amplia

A partida recomeçou e os visitantes voltaram com todo gás, chegando com uma variedade de jogadas pelo lado esquerdo. Já o Tombense seguiu firme, e não cedeu a pressão e pouco a pouco, se colocou no jogo. Aos 22, Kleiton ganhou a bola da marcação, avançou pela direita e tocou pra Matheus Frizzo, o meio-campista aproveitou a falta de marcação na entrada da área e marcou o segundo gol do Carcará. Nos acréscimos, Alex Sandro recebeu um belo cruzamento de Egídio e foi certeiro na finalização, fechando a conta em 3 a 0.

Mas, e como fica?

Com a vitória, o Tombense chega aos 25 pontos, na 18ª posição, e fica a dois pontos de sair da zona de rebaixamento. Já o ABC segue com apenas 16 pontos, e se afunda ainda mais na lanterna.

Próximos Jogos

O Tombense visita o Guarani no domingo (17), no Brinco de Ouro, às 15h45. Já o ABC, duela com o Sport, na sexta-feira (15), no Frasqueirão, às 21h30.