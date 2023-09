Abel Ferreira é premiado em eleição dos melhores da temporada em Portugal

O multicampeão pelo Palmeiras, Abel Ferreira, tem mais um título para sua coleção. O treinador de 44 anos foi exaltado com o recebimento do prêmio "Mérito da Liga Portugal", em cerimônia realizada nesta quinta-feira (07), no Porto, na primeira edição do Liga Portugal Awards.

O comandante palestrino foi homenageado com a premiação que busca parabenizar o melhor português (jogador ou treinador) que trabalha fora de Portugal. O troféu foi entregue para o palestrino após votação realizada por profissionais da Liga Portuguesa.

Fora da premiação por compromissos pessoais, o prêmio de Abel Ferreira foi recebido por Domingos Paciência, vice-presidente da Associação Nacional dos Treinadores de Futebol (ANTF). O troféu será entregue ao palestrino nos próximos dias.

"Antes de mais, em nome da Associação, dar os parabéns ao Abel pelo enorme trabalho que ele tem feito e pelo futebol português. Ainda bem que os treinadores portugueses descobriram o Brasil, primeiro com Jesus e agora com Abel e com as conquistas que têm tido. Só agradecer ao que ele tem feito pelos treinadores portugueses", disse Domingos.

Desde que chegou ao Verdão, no final de 2020, Abel Ferreira já conquistou oito taças e recebeu algumas premiações em Portugal. A de maior destaque veio no ano passado, quando o treinador venceu o troféu Quinas de Ouro,a mais alta distinção concedida pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) a treinadores do país.

Com duas Libertadores no currículo, Abel é o segundo treinador mais vitorioso da história do Palmeiras. O comandante fica apenas atrás de Osvaldo Brandão, que tem dez títulos.

Veja abaixo todos os prêmios individuais recebidos por Abel Ferreira