Em duelo direto contra rebaixamento, Ponte Preta e Sampaio Corrêa empatam sem gols

Em duelo direto contra a zona de rebaixamento na noite deste sábado (9), Ponte Preta e Sampaio Corrêa empataram sem gols, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 27ª rodada da Série B do Brasileiro.

Sem emoção

O jogo começou sem muitas emoções, cheio de erros de passes e falta de criação. Aos 21, a Macaca chegou em um contra-ataque, onde Igor Torres não aproveitou. Na reta final, o Sampaio respondeu com Rafael Jansen levou perigo em cabeçada após cobrança de escanteio, quando se antecipou a Caíque França. Sem mudanças, a partida foi para o vestiário no zero a zero.

Com emoção, mas sem gols

A partida recomeçou, e com mais gás, as oportunidades começaram a aparecer. Aos três, Léo Naldi cobrou falta fechada e chegou a assustar. Na sequência, Igor Torres perdeu chance incrível para a Macaca, na entrada da pequena área.

Aos 16, veio a resposta do Sampaio Corrêa em chute cruzado de Alyson que quase entrou na sobra de escanteio. Na sequência, Robinho, por pouco não marcou para o Sampaio após jogada construída pela direita. Na reta final, Macaca foi para cima e teve uma falta cobrada por Paulo Baya, sem sucesso, decretando empate.

Mas e como fica?

Com o resultado, a Ponte soma dois jogos sem vencer, a Macaca tem 32 pontos, na 14ª colocação, sem abrir distância da degola. Já o Sampaio, chega ao oitavo empate consecutivo e a 11ª partida de jejum, mas ainda assim saiu do Z-4, com 28 pontos, assumindo a 15ª posição.

Próximos jogos

A Ponte volta a campo na sexta-feira (15), contra o Vila Nova, às 19h, em Goiânia. Já o Sampaio volta a campo no sábado (16), às 17h, quando recebe a Chapecoense no Castelão em novo duelo direto na parte de baixo da tabela.